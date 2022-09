Solidaria, la Diocesi apre la "porta d'ingresso" con cui ricercare volontari

In occasione dell’avvio dell’edizione 2022 di Solidaria, il festival del volontariato iniziato oggi 17 settembre a Padova e che durerà fino al 25 settembre (con un’appendice il 2 ottobre) la Pastorale diocesana dei giovani e Caritas Padova, in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato Padova e Rovigo, lanciano il sito rinnovato di www.esperienzedivolontariato.it, una vetrina interattiva con la mappatura delle proposte di servizio disponibili nel territorio. Una rivisitazione integrale del sito proposto con una veste nuova – il sito era nato nel 2016 per proposte esclusivamente rivolte ai giovani, in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia – resa possibile anche grazie ai fondi dell’8xmille della Chiesa cattolica.

Il sito

Il sito si presenta ora come una vetrina di numerose e variegate proposte di volontariato. Al momento ne sono presenti un’ottantina, quasi tutte nel territorio della Diocesi di Padova, ma la prospettiva è di ampliare il più possibile il contenitore di iniziative – tutte verificate – che possono interessare un pubblico variegato e di qualsiasi età. «Tra queste pagine – si legge nel sito – potrai trovare la proposta che cerchi, che fa proprio al caso tuo, e che forse non conosci ancora. Svolgere un servizio di volontariato, magari anche vicino a casa, in forma continuativa o episodica, in estate o durante tutto l’anno, è un’esperienza che può dare un contributo decisivo per rendere la nostra casa comune un luogo più bello e accogliente. E può aiutarti anche a scoprire le tue potenzialità, i tuoi talenti, la tua strada».

Come funziona

Il funzionamento è molto semplice: collegandosi al sito www.esperienzedivolontariato.it si potrà cercare la proposta direttamente nella cartina geografica, o attraverso la ricerca diretta o, ancora, utilizzando i filtri disponibili sulla colonna di sinistra che facilitano la ricerca in base alle aspirazioni del “volontario”: cerchi qualcosa che abbia a che fare con gli anziani? Con i giovani? Oppure sei interessato a impegnarti con il mondo della disabilità?... O ancora con famiglie, migranti, malati, creato e cultura. La scelta è davvero ampia e in crescita. Una volta individuata la realtà che interessa, entrando nella pagina si trovano le informazioni essenziali per capire la tipologia di servizio e i riferimenti per mettersi in contatto direttamente con la realtà che interessa. E naturalmente c’è anche la possibilità per le realtà che ospitano esperienze di volontariato, di chiedere di essere inserite nel portale.

Zaramella

«Con questa iniziativa – spiega don Paolo Zaramella, direttore dell’Ufficio di Pastorale dei giovani – cerchiamo di costruire una semplice ma funzionale “porta di ingresso”. A dir la verità le occasioni non mancano: il nostro territorio è ricco di possibilità e proposte di servizio e di persone generose. Spesso però manca quel passaggio che permette di far scattare la scintilla e dare concretezza a un desiderio di impegno e di incontro, ancora troppo timido per muovere all’azione. La piattaforma esperienzedivolontariato.it vorrebbe facilitare queste connessioni, moltiplicare gli stimoli perché tanti giovani e adulti possano porsi la domanda “Per chi sono?” e possano cercare la risposta in esperienze vive e reali di dono di sé».

Marcon

«Sta per prendere avvio il Festival Solidaria che il Csv di Padova e Rovigo propone per promuovere la solidarietà e il volontariato, valorizzare le associazioni e coinvolgere la cittadinanza - commenta Luca Marcon, presidente del CSV Padova e Rovigo - .Non c’era pertanto momento migliore per lanciare la nuova veste del sito www.esperienzedivolontariato.it che rappresenta un ottimo strumento per avvicinarsi alle moltissime associazioni e realtà no profit del nostro territorio. Ringrazio la Diocesi di Padova e la Pastorale giovanile per questa proposta che si unisce al progetto congiunto “10.000 ore di solidarietà” e al servizio di orientamento al volontariato attivo sia da parte della Pastorale che del Csv».