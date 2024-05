Fondazione San Nicolò, in centinaia in festa per la consegna dei diplomi

Centinaia di ragazzi e ragazze che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro dopo aver concluso il percorso di formazione professionale sono stati protagonisti della cerimonia di consegna diplomi delle scuole che fanno riferimento a Fondazione San Nicolò di Noventa Padovana.

Fondazione San Nicolò

Un evento importante, andato in scena nella cornice di Villa Giovannelli Colonna, con gli alunni dei vari istituti a fare da protagonisti con le loro storie, le loro prospettive e i risultati raggiunti. Fondazione San Nicolò, che conta attualmente 3900 allievi e allieve, è un punto di riferimento in Veneto sul fronte della formazione, a essa fanno riferimento le scuole Accademia delle Professioni, Moodart, Dieffe, Ismi, Ifts e Its Digital Academy nelle sedi di Noventa Padovana, Verona, Spinea, Lonigo e Valdobbiadene. Un’offerta variegata ed eterogenea con percorsi formativi che vanno dai corsi professionali per diventare chef e pasticcere, e quindi più in generale dei comparti enogastronomico e turistico, a quelli più innovativi legati al mondo digitale e dell’intelligenza artificiale, senza tralasciare poi le nuove professioni del comparto della moda e della gestione delle risorse umane. L’esperienza di Fondazione San Nicolò è significativa perché funge da anello di congiunzione fondamentale tra il mondo delle imprese e quello dei futuri lavoratori o di lavoratori che stanno cercando di posizionarsi, tra la domanda e l’offerta.

Diplomi

«I ragazzi e gli adulti che passano per i nostri istituti - spiega Federico Pendin, Presidente di Fondazione San Nicolò - trovano un’occupazione o una prospettiva professionale nel giro di pochi mesi. Le percentuali parlano di un tasso di soddisfazione che va oltre il 90%. Proprio la filiera e la sinergia con la rete di imprese che siamo riusciti a costruire nel tempo ci permette di operare con concretezza e sistematicità. Il nostro career center monitora il percorso professionale dei nostri ex studenti in maniera costante e continuativa. Formazione ed educazione sono nel nostro Dna e mettere al servizio del mondo del lavoro queste peculiarità ci gratifica perché riusciamo a dare prospettive di crescita umana e professionale a chi si rapporta con noi». Oltre alle testimonianze di insegnanti ed ex alunni sul palco di Villa Giovannelli Colonna sono saliti l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Veneto Elena Donazzan e i rappresentanti di molte aziende del territorio che hanno voluto confermare quanto costruito nel tempo.