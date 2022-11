Protezione civile, eletto il nuovo direttivo dello storico gruppo del Conselvano

L'assemblea dei volontari della protezione civile di Agna ha votato ed eletto il nuovo direttivo, che rimarrà in carica fino a fine 2025.

Protezione civile

Il coordinatore per il prossimo triennio sarà Roberto Forin, mentre i due vice-coordinatori saranno Leonardo Guariento e Angelo Stefanini. I consiglieri saranno Massimo Tognin, Thomas Belloni e Alberto Falaguasta. Completa l'organigramma Ferdinando Nolo, consigliere comunale delegato alla Protezione civile. Commenta il sindaco di Agna, Gianluca Piva: «Tanti complimenti e buon lavoro ai neo eletti: sono tutti volontari di grande esperienza e preparazione, e sapranno dare il meglio per il nostro Comune e per tutto il distretto del Conselvano». Il gruppo di Agna è storico ed è il più longevo del Distretto del Conselvano di cui fa parte e conta una trentina di volontari. In passato sono stati impegnati in emergenze importanti quali il terremoto a L'Aquila nel 2009, il terremoto in Emilia nel 2012, l'alluvione in Veneto nel 2010, i terremoti in centro Italia nel 2016 e 2017 e la tempesta Vaia nel 2018.