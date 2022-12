La direzione del liceo chiude la storica associazione Alvise Cornaro, in una lettera l'amarezza di 100 associati

Caos al liceo Cornaro. La dirigenza ha deciso di non rinnovare gli accordi con la storica associazione nata vent'anni fa. In una lettera firmata da una docente tutta l'amarezza per la chiusura. Pubblichiamo integralmente lo sfogo della professoressa Agata Magnano San Lio Aliprandi, sottoscritta poi da altre 93 persone. Tra loro anche l'ex assessora e oggi consigliera comunale di Coalizione Civica, Chiara Gallani.

La lettera

«Ho insegnato per circa vent’anni al liceo scientifico Alvise Cornaro: una scuola aperta, piena di iniziative, attenta all’inclusione e sempre pronta a offrire opportunità al quartiere e a chiunque volesse usufruirne - scrive nella lettera - .In coincidenza con il mio pensionamento, nel 2003 è stata fondata l’associazione Alvise Cornaro, formata da ex alunni ed ex insegnanti, il cui principale scopo era quello di affiancare e, dove possibile, aiutare la scuola. Ne sono stata la presidente fino allo scorso anno. Sede dell’associazione era la biblioteca della scuola, spazio bello e confortevole, ricco di una notevole quantità di risorse documentarie, tenuta giornalmente aperta con un orario molto lungo, anche nel pomeriggio. Vi venivano organizzate varie attività (incontri, corsi di formazione, cineforum, gruppi di lettura, ecc.) a cui tutti potevano accedere liberamente: oltre a studenti, docenti, genitori e personale scolastico, anche la cittadinanza, che aveva accesso al pomeriggio, nell’orario non scolastico. Data la cronica mancanza di personale nelle scuole, questo era reso possibile proprio dall’impegno dei volontari nostri e di altre associazioni, tra cui Progetto Formazione Continua. Per vari anni, sono stati felicemente inseriti a lavorare in biblioteca anche ex detenuti proposti dalla Cooperativa Altracittà, e persone con disabilità, proposti dall’Uls. Dal 2020, complice anche il Covid, l’associazione non ha più potuto operare liberamente ed è entrata in collisione con la Direzione dell’istituto. La frattura purtroppo è stata insanabile e così il 27 novembre 2022, l’associazione è stata ufficialmente chiusa. Ne consegue, fra l’altro, una forte riduzione dell’apertura e delle attività della biblioteca del Liceo. È stata, dal mio punto di vista, una grossa perdita: di uno spazio sociale di confronto, di arricchimento, di condivisione di idee, oltre che all’interno della scuola anche all’esterno. Il mio rammarico concerne la ricaduta che la perdita di un simile spazio può avere sugli alunni, sugli adulti e sulla società tutta, soprattutto in un momento così delicato e difficile per i giovani».

Firmatari

Marina Bolletti, Riccardo Ruffatti, Paolo Peranzoni, Paola Ellero, Fiorino Collizzolli, Maria Giuseppa Lo Duca, Enrica Salvato, Raffaella Tagliabue, Lucia Tomasoni, Annamaria Matteucci, Rosa Chiara, Andrea Gailli, Agnese Solero, Enzo Pace, Lucio Passi, Chiara Gallani, Daniel Napoli, Elena Donzi, Antonino Cappelleri, Margherita Bovo, Roberto Bettella, Marilena Morello, Donatella Lombello, Ornella Favero, Rossella Favero, Marta Marchi.