«Io, disabile, ostaggio del ciclismo in Prato della Valle»: la denuncia

«Prigioniero a casa mia. Anzi fuori di casa»: non ci sta Anthony Civolani, residente in zona Prato della Valle e con grave disabilità, che ieri, domenica 10 luglio, ha dovuto fare i conti con l'arrivo di tappa del Giro d'Italia donne.

La denuncia

Poco dopo pranzo Civolani, imprenditore affetto da vari problemi fisici dovuti ad un incidente stradale di anni fa, voleva rincasare ma su via Cavazzana, piazzale Santa Croce e su tutti gli altri varchi possibili è vietato transitare a nche per chi ha una necessità sanitaria certificata con tanto di disabilità. «La polizia municipale è stata irremovibile - spiega Anthony Civolani che si è rivolto all'associazione Orizzonti per far emergere questo caso di mancanza di sensibilità - a nulla è valso prima spiegare a voce e poi mostrare la documentazione comprovante la mia disabilità, per motivare la mia necessità di tornare a casa con una certa velocità in quanto soffro di patologie che posso lenire solo presso il mio domicilio. Un agente mi ha risposto: "Se sta così male chiami un'ambulanza". Trovo incredibile che i residenti della zona entro le mura ciclicamente vengano posti agli arresti domiciliari o, come nel mio caso, al daspo urbano, non potendo rincasare».

Orizzonti

A raccogliere e inoltrare la questione alla stampa è il presidente dell'associazione Marco Carrai che spiega: «Quanto accaduto merita una riflessione in sede di assessorato: evidentemente non c'è stata attenzione da parte del livello politico. I tecnici fanno il loro lavoro. Ricordo che negli anni scorsi si prevedevano delle deroghe appunto per permettere ai residenti di potersi muovere su determinati corridoi: credo che occorra maggiore sensibilità verso i residenti dei quartieri lungo cui si svolgono manifestazioni come quella ciclistica di domenica. Altrimenti si rischia, come avvenuto in occasione dei divieti di somministrazione che sono costati multe salatissime ad alcuni pubblici esercenti lo scorso 13 giugno, di fare ordinanze criminogene. Spero che l'assessore Bonavina, oltre che ad occuparsi degli appalti dello Stadio Euganeo, dia un po' di attenzione anche al funzionamento della città durante le manifestazioni sportive»