Disagio giovanile e fragilità: la bella storia di Ilia che ce l'ha fatta

«L’adolescenza è ricerca. Ricerca di affetto, di gusti, di stima, di sicurezze e di attenzioni, ma soprattutto ricerca di risposte che possano dare senso alle cose circostanti». E’ questa la definizione che dà dell’adolescenza Ilia Mancini, 20 anni, padovano, studente al secondo anno della Facoltà di Scienze Politiche, che ha deciso di mettere su carta il suo difficile viaggio attraverso l’adolescenza, la ricerca della felicità e il senso della vita. Ilia Mancini presenta il suo primo libro, intitolato “Fenice. Storia di un adolescente alla ricerca del senso della vita”, sabato 30 aprile alle ore 15:30 presso la sede della Cooperativa Centro Train de Vie, in via Santa Maria Assunta 4 (edificio tra Cinema Porto Astra e Chiesa di S. Maria Assunta al Bassanello), a Padova.

Fenice

Il libro nasce da una raccolta di pensieri che Ilia ha scritto, nel tempo, in moltissimi bigliettini di carta strappati e conservati quasi per sbaglio e finiti poi a comporre un libro sulla rinascita sperimentata negli anni dell’adolescenza. “Fenice” si rifà alla scrittura giapponese Haiku, brevi poesie che utilizzano il linguaggio sensoriale per catturare un’emozione. «La scrittura è un metodo di espressione di se stessi e delle proprie emozioni. Crescere non è semplice, durante l’adolescenza si sperimentano cose diverse, problemi enormi e nuove realtà: scrivere mi ha aiutato a metabolizzare le varie difficoltà che man mano incontravo”, spiega Ilia alla vigilia della presentazione del suo libro. «Cercavo la felicità ma poi ho capito che serviva invece ricercare il senso della vita che è ben di più e comprende molti più aspetti della vita e delle persone».

Ilia

Dal libro di Ilia Mancini emerge l’adolescenza come fragilità, bellezza, unicità e rinascita. Un periodo in cui da spettatori (bambini) si diventa protagonisti e responsabili della propria vita ed è indispensabile saper trovare la strada. «In un periodo così difficile per gli adolescenti, offuscato da lockdown, pandemia e ritiro sociale, Ilia ci illumina con un libro che è in grado di far capire agli adulti il complesso mondo degli adolescenti, e ai ragazzi racconta la rinascita che l’adolescenza concede», riferisce Elena Nobile, responsabile dell’Area Educativa della Cooperativa Centro Train de Vie.