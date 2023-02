Per informazioni più dettagliate: Busitalia Veneto installa 273 display nelle fermate

È in corso l’installazione di 273 paline elettroniche e-paper che Busitalia Veneto (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) ha predisposto presso altrettante fermate bus del servizio urbano ed extraurbano di Padova.

Fermate

L’intervento, realizzato in collaborazione e con il finanziamento del Programma Operativo Regionale della Regione Veneto, POR Fesr 2014-2020, Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti, che prevede, tra le altre cose, interventi mirati all’incremento dei sistemi di info mobilità, prosegue il progetto di innovazione digitale dell’Azienda in un’ottica di semplificazione e miglioramento dell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico da parte di tutti i passeggeri. Le paline installate sono infatti display e-paper, alimentati con pannello solare, a basso impatto ambientale in un’ottica di sostenibilità, e concepite per fornire informazioni dettagliate sulle linee in transito presso le fermate in cui sono installate oltre che comunicare all’utenza informazioni previsionali riguardanti l’arrivo dei mezzi. Ad oggi sono state attivate 143 paline dislocate presso altrettante fermate del servizio urbano ed extraurbano di Padova, nei prossimi giorni verrà perfezionato il montaggio nella zona ovest della Città con l’obiettivo di completare l’installazione entro il 20 marzo 2023.

Display

Per venire incontro alle esigenze di tutti passeggeri, le paline sono dotate di un vocalizzatore text to speech che legge l’orario attuale e gli orari di transito delle corse e rende più semplice l’utilizzo da parte dei passeggeri con difficoltà visive: un pulsante consente di vocalizzare i dati visualizzati nel display, permettendo di ottenere tutte le informazioni necessarie. La particolare tecnologia del display permette inoltre una perfetta visione da qualsiasi angolazione e nelle diverse condizioni di luminosità ambientale. Nell’ambito del progetto di info mobilità a terra, alle paline e-paper si aggiungeranno i display a LED ad alta visibilità presso le fermate del tram, le paline a LED alle fermate dei bus (prevalentemente in centro città), le paline a LED nei nodi di interscambio (sia urbani che extraurbani).