Un centro storico "a cinque stelle": nasce a Padova il Distretto del Lusso

Con l'obiettivo di ridare vita a un'area che si è già svuotata di importanti negozi: nasce in centro storico a Padova il "distretto del lusso".

Distretto del lusso

Spiega in merito l'assessore al commercio Antonio Bressa: «Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di rilanciare e valorizzare un ambito molto importante del centro storico. Lo presenteremo insieme ad Ascom Confcommercio e ai negozianti di via San Fermo dai quali abbiamo raccolto una serie di idee e spunti. L’idea prevede una cornice di interventi che permetta di sviluppare un ambito che sia riconoscibile e attrattivo, da via Santa Lucia a Piazza Insurrezione e Galleria Borromeo, da via San Fermo fino a Piazza Garibaldi, un quadrilatero dove il cittadino o il turista sa di poter trovare marchi prestigiosi e negozi di primo livello per essere competitivi con gli outlet di moda. Alcune azioni saranno rapide, come la prossima apertura del Park sotterraneo in Largo Europa che porterà 200 nuovi posti a rotazione a servizio del centro, proprio in prossimità del quadrilatero, mentre in futuro ci sarà anche una fermata del tram dedicata. Altre già realizzate, come la nuova illuminazione a LED sotto i portici che è già stata installata in via Emanuele Filiberto. Poi proseguiremo con l’arredo urbano, il sostegno per le luminarie natalizie, impianti pubblicitari digitali e aiutando la realizzazione di eventi promozionali nella zona. Sono convinto che Padova abbia molte potenzialità, grazie al forte sviluppo del turismo, al nuovo Centro Congressi, alla crescita costante dell’Università e alle nuove grandi opere che riguardano la città. Tanti investitori infatti stanno guardando proprio a Padova. In questo scenario vogliamo essere attrattivi nell’ambito del fashion retail lavorando sulla vocazione di quest’area che può avere ancora potenzialità da esprimere»