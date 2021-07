Italia-Inghilterra, Giordani vieta la vendita di alcol dalle 19: «Devono vincere azzurri e salute»

Il sindaco in vista della finale degli Europei in programma domenica mette il veto sull'asporto. Non potranno venderlo neanche i supermercati fino alle 6 del mattino successivo. Proibita anche la detenzione di bottiglie in area pubblica

Non si potrà vendere alcol dopo le 19. E' questa la regola imposta dal sindaco Sergio Giordani per provare ad evitare la troppa "eccitazione" in vista della finalissima degli Europei Italia-Inghilterra in programma domenica 11 luglio alle 21.

Il provvedimento

Giordani ha formato un'ora fa un'ordinanza (in allegato in basso) che norma la vendita e il consumo di alcolici in tutto il territorio comunale. Dalle 19 di domenica alle 6 di lunedì è previsto il divieto di vendita per asporto e di detenzione in area pubblica di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda anche non alcolica detenuta in recipienti di vetro , bottiglie o lattine.

Cosa si può fare

- Consumare bevande alcoliche nei pubblici esercizi (bar e ristoranti)

- Consumare bevande alcoliche nei plateatici dei pubblici esercizi

- Consumare bevande alcoliche nelle immediate adiacenze dei pubblici esercizi (evitando assembramenti)

Cosa non si può fare

- Comprare bevande alcoliche o qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine in esercizi commerciali, supermercati, distributori etc dopo le ore 19

- Comprare bevande alcoliche o qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine per asporto presso i pubblici esercizi dopo le ore 19

- Detenere bevande alcoliche o qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine dopo le ore 19 in area pubblica (ad esclusione dei casi di consumo presso i pubblici esercizi)

Giordani

«Serve prudenza, la variante delta preoccupa il mondo scientifico e deve preoccupare anche me come sindaco. Sono un grande tifoso, come lo siamo tutti, ma anche in questo caso oltre all’Italia dobbiamo far vincere la salute. Ho ritenuto di non promuovere il maxischermo comunale, ma allo stesso tempo non impediremo la proiezione nei parchi e nelle rassegne che l’hanno prevista, pur con la raccomandazione a loro di seguire tutte le norme e tutte le cautele previste. Limiteremo la vendita di alcol con alcuni paletti, puntando soprattutto a vietare l’asporto e l’uso di lattine o bottiglie di vetro che potrebbero rivelarsi pericolose. E’ anche una misura contro la vendita abusiva in occasione dei festeggiamenti, di cui ci è giunta segnalazione e che va ovviamente perseguita con rigore. Ritorno sul tema di chi guarderà la partita in casa con gli amici: state attenti al massimo, il virus negli ambienti chiusi aggredisce con molta più facilità. Domenica tutte e tutti a tifare gli azzurri ma usiamo prudenza e teniamo la testa sulle spalle».

Le raccomandazioni del sindaco (video)