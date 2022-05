Falco Pellegrino nidifica a Rocca Pedice, fino al 15 giugno divieto di arrampicata 

Nei Colli Euganei vive il falco pellegrino, esattamente a Rocca Pendice, nella parete Est. In questo periodo questo raro rapace nidifica e per tale motivo l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha emanato una ordinanza di divieto di arrampicarsi e calarsi dall’alto nell’area della parete Est di Rocca Pendice.

La tutela

L’ordinanza, a firma del presidente del Parco Riccardo Masin, rimane in vigore sino al 15 giugno, al fine di permettere la nidificazione del falco pellegrino che proprio in questa zona ha trovato il suo habitat. «Si tratta di un fatto di sensibilità che il Parco Colli Euganei si fa carico ogni anno per tutelare la salvaguardia di questa specie che è in continuo aumento, in un progetto più ampio di rispetto della biodiversità e di salvaguardia della fauna e del paesaggio».

Il falco pellegrino

Il decreto che vieta l’arrampicata di Rocca Pendice per tutelare la nidificazione delle coppie di falchi pellegrini che hanno scelto la parete rocciosa di Rocca Pendice per nidificare e far nascere i loro piccoli, è stato concordato con LIPU di Padova con la collaborazione del CAI. Il falco pellegrino è chiamato così perché il suo piumaggio ricorda la somiglianza dei mantelli scuri che i viaggiatori erano soliti indossare e sembra portare in testa un cappuccio chiuso. Questo rapace ha un’apertura alare di oltre un metro, raggiunge velocità altissime toccando oltre 350 km orari in picchiata, ciò lo rende il più veloce animale vivente, si nutre di uccelli che cattura in aria.