La Preside sospende le giornate dell'arte, i prof la sfiduciano con un provvedimento di censura

Ha avuto una sua conclusione la vicenda che ha visto contrapposti la preside reggente del Liceo Artistico “Modigliani” di Padova, Alessandra Garrì e il Collegio docenti del Liceo stesso, che non aveva gradito l’interruzione delle “Giornate dell’Arte”, un momento di didattica alternativa cogestita da docenti e studenti a fine anno. Con una decisione che ha pochi precedenti, il Collegio ha approvato a forte maggioranza una dichiarazione di «censura» sull’operato tenuto dalla Preside in questa occasione. La Preside aveva interrotto l'evento perché gli studenti ne avrebbero approfittato per bivaccare e fumare in giro per l'istituto: «Ha creato forte disappunto tra i docenti, gli studenti e molte famiglie, preoccupate dei giudizi sul Liceo - raccontano i professori - .In particolare, il Collegio ha tenuto a dissociarsi dai metodi educativi della Preside, ritenuti troppo repressivi e comunque non adeguati a guidare giovani, a cui si rimprovera fin troppo spesso la passività nell’apprendimento e la mancanza d’iniziativa sociale. Mali del nostro tempo dei quali anche le agenzie educative del Paese dovrebbero forse considerarsi co-responsabili, insieme ad una classe politica che da decenni ormai tende strumentalmente a garantire soltanto i lavoratori senior o addirittura i pensionati».

Ma quello dei docenti ha voluto essere anche un gesto di rivalsa rispetto all’immagine negativa del Liceo evocata dalle dichiarazioni pubbliche della Preside, che hanno dipinto il “Modigliani” come una scuola allo sbando frequentata da studenti aggressivi e indisciplinati. «In particolare, dissociandosi dalle dichiarazioni della Preside l’assemblea dei docenti ha inteso ripristinare la corretta immagine di un Liceo - proseguono - che offre ai suoi giovani frequentatori una preparazione umanistica ampia e articolata, positivamente coniugata con le innovazioni dell’odierna cultura tecnologica. Merito anche dei tanti docenti che quotidianamente si mettono in gioco con passione e tenacia per trasmettere agli studenti una visione culturale degna di un Paese moderno con solide radici antiche, insieme ad una visione critica della realtà in grado di renderli un domani protagonisti attivi della nostra comune storia».