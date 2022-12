Domenica è già tempo di Cantanatale: appuntamento al Portello

«Un gesto semplice che ha una forza dirompente: cantare tutti insieme per portare un’onda di energia ai bambini ricoverati in ospedale, a Padova e simbolicamente in tutto il mondo: questo è il Cantanatale». Con queste parole Francesca Trevisi, presidente del Comitato organizzatore, ha presentato la nuova edizione della manifestazione canora solidale, libera e gratuita, nata a Padova nel 2018.

18 dicembre

L’appuntamento con la quinta edizione del Cantanatale è alle 9 di domenica 18 dicembre a Porta Portello a Padova. Dopo due ore di musica e intrattenimento per scaldare l’atmosfera in preparazione del coro, alle 11 il corteo guidato dalla Renna Cometa proseguirà da Via Belzoni fino a Via Giustiniani, temporaneamente chiusa al traffico, per poi cantare davanti al Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale di Padova. E’ stato presentato stamattina in conferenza stampa a Palazzo Moroni il programma del Cantanatale 2022, la manifestazione organizzata dal Comitato Cantanatale in collaborazione con il Comune di Padova e l’Azienda Ospedaliera Università di Padova che domenica prossima porterà sotto le finestre di Pediatria un momento di musica e gioia per tutti i bambini e le bambine che devono passare le feste ricoverati in ospedale a Padova e idealmente per tutti i bambini di tutti gli ospedali del Mondo.

Feliz Navidad

Lanciato dal video ufficiale che ha già ottenuto 130 mila visualizzazioni, con la colonna sonora di Feliz Navidad, adattata in italiano da Giorgio Pavan e Leandro Barsotti, il Cantanatale torna finalmente in presenza senza restrizioni per portare a cantare sotto le finestre di Pediatria un immenso coro spontaneo.

Programma

Si inizia alle 9, dal palco allestito in Piazza Portello, con la musica di Radio Company, per continuare alle 9:45 con l’animazione per i più piccoli: la baby dance guidata dalla coreografa Giorgia Chiurato con la scuola di danza Flashdance, i momenti di gioco con palloni e canestro assieme agli atleti del Petrarca Basket, le bolle di sapone e i Supereroi dell’associazione ‘Gioca con il cuore’. Tornerà un momento di musica con Alice, la voce soul di origine brasiliana che incanta Padova, e di seguito saliranno sul palco autorità e rappresentanti delle istituzioni e dei partner. Subito dopo si comincerà a scaldare la voce e provare le canzoni con i musicisti Giorgio Pavan e Alessandra Pascali con i BlueBordò. Alle 11 il corteo guidato dalla Renna Cometa e dai Supereroi inizierà a muoversi lungo Via Belzoni per arrivare in Via Giustiniani, chiusa temporaneamente al traffico per consentire il passaggio del corteo in sicurezza, fino all’edificio di Pediatria, dove intonerà Feliz Navidad e altri brani natalizi.

Sostenitori

Alla conferenza stampa hanno partecipato tra gli altri il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova Giuseppe Dal Ben con Liviana Da Dalt, direttrice del dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, partner, sponsor e sostenitori. «Padova è questo: camminare per la città insieme a tutte le persone verso la Pediatria. Mi ha anche fatto piacere partecipare al videoclip che promuove il Cantanatale. Una bella iniziativa, sincera e coinvolgente – ha ricordato il Sindaco della Città di Padova Sergio Giordani – che ci permette di essere vicini ai bambini ricoverati, in un momento speciale dell’anno, nel quale tutti abbiamo bisogno di sentire affetto attorno a noi. Quindi partecipiamo tutti al Cantanatale, più grande sarà il nostro coro sotto le finestre dell’Ospedale, più forza avrà il messaggio d’amore che dal nostro cuore arriverà ai piccoli pazienti».

“Torna il CantaNatale per i bimbi della nostra Pediatria. Una grande festa che i tempi difficili della pandemia hanno purtroppo fermato” ha annunciato il Direttore Giuseppe Dal Ben con la Prof.ssa Liviana da Dalt, citando alcuni numeri sulle attività della Pediatria: 354 posti letto, 316mila prestazioni ambulatoriali e 10.500 ricoveri l’anno, 27 bambini ricoverati in reparto in media al giorno, 30-35 ricoveri in media al giorno in terapia intensiva, 74 accessi giornalieri al Pronto Soccorso, 7 interventi al giorno in sala operatoria, 23 unità operative, 600 tra infermieri, medici e oss. “Finalmente con tanto entusiasmo medici, infermieri e volontari possono regalare un momento di allegria ai piccoli pazienti per i quali sono preziosi anche solo pochi momenti di vita normale. È bello che tutta la città di Padova si unisca in un simbolico abbraccio alla nostra Pediatria. Un grazie riconoscente a chi si è dedicato alla preparazione del Cantanatale e ai padovani e alle padovane che il prossimo 18 dicembre verranno nel giardino della Pediatria a regalare un sorriso. Noi ci saremo!