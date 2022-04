Maratona del Santo, match promozione del Padova e domenica ecologica, città militarizzata

Domenica ricca di appuntamenti sportivi che sollecitano l’impegno delle forze di polizia e degli enti interessati chiamati a garantire il regolare svolgimento. Per fare il punto sulla Padova Marathon e sull’incontro di calcio Padova – Virtus Verona, il prefetto Raffaele Grassi ha riunito oggi 21 aprile, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante la riunione è stato fatto il punto sull’organizzazione della maratona, gara podistica che nella mattina di domenica interesserà non solo Padova, ma anche alcuni comuni della provincia. Nei giorni scorsi si era già riunita la cabina di regia gestita da Grassi, nella quale erano stati definiti i criteri organizzativi con la presenza dei promotori dell’evento. Oggi si è chiuso il tavolo di preparazione della manifestazione sportiva, che prevede maratona e mezza maratona, ai quali risultano iscritti rispettivamente 1400 e 1800 partecipanti. «L’evento, attesa la sua importanza, richiederà per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica l’impiego di aliquote di rinforzo delle forze dell’ordine e vedrà il concorso della polizia locale e del volontariato della protezione civile - si legge in una nota della Prefettura - .Gli aspetti operativi sono stati definiti in uno specifico tavolo tecnico indetto dal questore. E’ previsto l’impiego di un congruo numero di unità mobili del Suem 118 per ogni emergenza del caso. I percorsi della maratona e mezza maratona saranno oggetto di interdizione al traffico, sulla scorta di uno specifico provvedimento emesso dal Prefetto e le cui aree sono state già rese note attraverso apposita campagna informativa. A seguire, nel pomeriggio, si svolgerà l’incontro di calcio Padova-Virtus Verona. Anche tale evento vedrà impegnati i reparti delle Forze dell’ordine per assicurare che l’atteso evento sportivo si svolga in condizioni di sicurezza». Oltre a maratona e partita (dove il Padova si gioca la promozione in B) ci sarà anche la domenica ecologica e decine di eventi nei parchi della città. Le previsioni meteo però per adesso non portano buone notizie.