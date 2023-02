Domenica ecologica, il 26 torna lo stop alle auto in centro per 10 ore

L’appuntamento con la quinta delle sette domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova è in calendario per il 26 febbraio 2023. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico (DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 1089/2021) che la Giunta Regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme. Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30.

Le regole

Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova. Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi all’insegna della sostenibilità. Le attività per questa Domenica ecologica, rivolte ad adulti e bambini, hanno come focus l’alimentazione. La mattina è dedicata ai laboratori per i più piccoli, che si terranno dalle 10:00 alle 13:00 sul Liston davanti a Palazzo Moroni; nel pomeriggio, alle 17:30, l’appuntamento è all’interno di Palazzo Moroni, in Sala Paladin, dove si terrà un incontro con l’immunologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola, che presenterà il suo ultimo libro “Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene”. Per i più piccoli, invece, ad organizzare laboratori a tema su cereali, frutta e verdura è il MUSME di Via San Francesco a partire dalle 15.30.

L'area "proibita"

Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente. I prossimi appuntamenti con le domeniche ecologiche sono in calendario nelle date del 26 marzo e 23 aprile 2023.

Gli eventi

Domenica 26 febbraio le attività per bambini e famiglie nell’ambito delle Domeniche Ecologiche promosse dal Comune di Padova hanno come focus l’Alimentazione. La mattina l’appuntamento è dalle 10:00 alle 13:00 sul Liston, di fronte a Palazzo Moroni. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di partecipare ai laboratori organizzati in collaborazione con il progetto Vagabondare con Stile (i bimbi saranno invitati a usare i 5 sensi per imparare a conoscere meglio frutta, verdura e spezie) e con i volontari dell’Associazione Onda Creativa, che aiuteranno a preparare colorati piatti e pietanze usando carta e cartone di riciclo. Sarà presente, inoltre, un punto informativo dedicato alle buone pratiche alimentari, dove gli agricoltori di Coldiretti Padova e Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) saranno a disposizione della cittadinanza per far comprendere come riconoscere il cibo sano e scegliere i prodotti a Km0 assecondando la stagionalità. Nel pomeriggio, alle 17:30 a Palazzo Moroni (Sala Paladin), spazio all’approfondimento con l’immunologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola, che presenterà il suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Daniele Nucci: “Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene”. A coordinare l’incontro, organizzato in collaborazione con La Forma del Libro, sarà la giornalista Francesca Visentin. Parteciperanno al dibattito anche l’endocrinologa responsabile dell’Unità Operativa Tumori Ereditari dello IOV Stefania Zovato, la chirurga senologa allo IOV Tania Saibene e Daniele Nucci, dietista laureato in Nutrizione umana e ricercatore allo IOV, specializzato nello studio dei tumori attraverso la modifica dello stile di vita. Nel libro, edito da Gribaudo, Viola e Nucci riflettono sul rapporto che intercorre tra cibo e sostenibilità, ma anche tra cibo e difese immunitarie, offrendo preziosi spunti per fare stare bene corpo, mente e pianeta grazie a dieci menù consigliati, che mettono insieme scienza e nutrizione. Secondo gli autori, il cibo può essere uno dei più potenti alleati della nostra salute, aiutandoci non solo a mantenere il corpo sano e a combattere infezioni, ma anche a regolare direttamente il sistema immunitario attraverso il microbiota intestinale. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su suonipatavini.eventbrite.it. Nel pomeriggio, a proporre attività ad hoc per i bambini della scuola primaria ci sarà anche il Musme, il Museo di Storia della Medicina di Via S. Francesco, che per l’occasione ha progettato due laboratori ad ingresso gratuito. Si inizia alle 15:30 con l’attività Cereali che passione, per conoscere giocando riso, grano, orzo, farro e miglio, cereali coltivati da migliaia di anni che appartengono alla famiglia delle Graminacee e sono tra le più importanti fonti di nutrimento per l’uomo. Alle 17:00 è la volta di ABC…vitamine in frutta e verdura, un laboratorio per scoprire colori e proprietà della frutta e della verdura. I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00. Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it