Domenica ecologica, solamente 3 multe in 10 ore

Solo 3 multe staccate dagli agenti della polizia locale durante la seconda domenica ecologica della stagione. In tutto, i vigili hanno fornito 220 informazioni ai cittadino, controllato 123 veicoli e sanzionato solo 3 automobilisti che non hanno rispettato il provvedimento previsto in centro storico. Il blocco era previsto dalle 8:30 alle 18:30 nel centro storico perimetrato dalle mura cinquecentesche. La polizia locale si è appostata in corso Milano, a Pontecorvo, via Giotto, via Morgagni, Santa Croce, presidiando l'area anche se non in forma fissa.

Le prossime domeniche ecologiche

Le prossime domeniche ecologiche sono state fissate per il 21 novembre, 23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 20 marzo e 24 aprile. Un pacchetto inserito tra le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate dalla regione, che comprende specifiche limitazioni del traffico dal primo ottobre al 30 aprile e domeniche ecologiche con ulteriori restrizioni al traffico.