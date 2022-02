Domenica ecologica e raccolta rifiuti: una giornata all'insegna dell'ambiente

Domenica 20 febbraio, a Rubano, sarà all’insegna della tutela ambientale. In linea con le decisioni della giunta regionale (che per il periodo tra il 30 ottobre 2021 e 30 aprile 2022 ha approvato misure straordinarie per migliorare la qualità dell'aria, tra cui le domeniche ecologiche con restrizioni al traffico veicolare) l'amministrazione comunale non solo aderisce alla chiusura al traffico delle strade comunali, ma anche ripropone al suoi concittadini di prendersi cura del proprio territorio con un intervento di pulizia di aree pubbliche, spazi verdi, strade, marciapiedi e piazze.

La domenica ecologica

Se da un lato col blocco del traffico veicolare dalle 10 alle 18 si intende dare un segnale educativo volto al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla promozione della mobilità sostenibile, dall'altro Rubano mira a fornire esempi di cittadinanza attiva e occasioni di socializzazione. Per partecipare basta iscriversi dal sito del Comune e segnalare un’area di cui intende prendersi cura. Una volta effettuata la registrazione, i volontari si potranno presentare alle 10 di domenica 20 in uno dei sei punti di ritrovo creati, per ritirare i materiali per la raccolta rifiuti e per ricevere le opportune istruzioni. Sarà Etra a fornire pinze, pettorine e guanti in lattice per operare in sicurezza, nonché appositi sacchi per raccogliere i rifiuti. Sarà poi sempre il personale di Etra ad occuparsi del recupero dei rifiuti in un luogo concordato e avviarli a corretto smaltimento. I punti di ritrovo sono due nel centro di Rubano, in piazza della Repubblica e piazza Martin Luther King, uno a Bosco, in piazza della Costituzione, uno a Villaguattera, nel parcheggio della scuola Agazzi, e due a Sarmeola, nel piazzale all’ingresso degli impianti sportivi di via Borromeo e in viale Po, presso il parco giochi Oasi. Le operazioni di pulizia sono previste fino alle 12, successivamente i volontari sono invitati a concludere la giornata con un ritrovo collettivo al Parco Etnografico dove sono previste, per chi lo vorrà, altre attività sino al pomeriggio: dal pranzo all'Osteria a prezzo agevolato alla visita al nuovo Museo Multimediale nel Casone. «La giornata ecologica e queste azioni concrete permetteranno di riflettere su come sia possibile contribuire in prima persona alla preservazione dell’ambiente in cui viviamo, con particolare riferimento al tema dei rifiuti e alla cura della qualità dell’aria, riscoprendo mezzi di spostamento sostenibili come la bicicletta o la passeggiata a piedi» sottolinea il sindaco, Sabrina Doni.