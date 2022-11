C'è la domenica ecologica, niente auto in centro per 10 ore

Seconda domenica ecologica della stagione. Lo stop alle auto in centro, previsto oggi 6 novembre, dalle 8:30 alle 18:30, rientra nel pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la giunta regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto.

Lo stop

Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Considerata la chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi all’insegna della sostenibilità. Le attività, rivolte ad adulti e bambini, si svolgeranno in Piazza Cavour dalle 10 alle 13.

Dove

Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.