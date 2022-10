Stop alle auto in centro storico, scatta la prima domenica ecologica

Tutto pronto per la prima delle sette domeniche ecologiche previste nei prossimi 7 mesi a Padova e nei Comuni della cintura. Domani, 2 ottobre, stop dalle 8:30 fino alle 18:30 ai mezzi all'interno delle mura del '500.

Dove

Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare le auto esclusivamente elettriche, le biciclette, e i monopattini. Sono esentati dal divieto ovviamente i mezzi pubblici, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, piazzale Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, via Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente. Chi viola l'ordinanza rischia una multa da 87 euro, che diventa di 60 se pagata entro 5 giorni.

No Kat

Da lunedì 3 ottobre invece al via anche la stretta antismog che durerà fino al 30 aprile. Da quest'anno infatti anche i possessori di auto diesel Euro 4 non potranno circolare già con l'allerta verde. Con l'arancione, dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei livelli consentiti dalla legge delle polveri sottili, proibito utilizzare anche le Euro 5. Con 10 giorni consecutivi scatta il semaforo rosso e il blocco anche alle Euro 5 commerciali (solamente dalle 8.30 alle 12.30). Allerta verde dal lunedì al venerdì (8:30-18:30), con arancio e rosso valido anche sabato e domenica.