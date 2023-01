C'è la domenica ecologica: niente auto in centro fino alle 18:30

L’appuntamento con la quarta delle sette domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova è in calendario oggi 29 gennaio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la giunta regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme. Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30. I prossimi appuntamenti con le domeniche ecologiche sono in calendario nelle date del: 26 febbraio, 26 marzo e 23 aprile.

Dove e chi

Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova padovanet

Le iniziative

Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi all’insegna della sostenibilità. Le attività per questa Domenica ecologica, rivolte ad adulti e bambini, si svolgeranno tutte all’interno del Centro Culturale Altinate San Gaetano in via Atinate 71. In mattinata sono in programma laboratori didattici; nel pomeriggio, alle 18:00, l’Auditorium ospiterà uno spettacolo-concerto con Erica Boschiero, Sergio Marchesini e Vasco Mirandola. L’appuntamento per i più piccoli è tra le 10.30 e le 13.00 al Centro Culturale Altinate San Gaetano all’interno dello Spazio 35, dove è in programma il laboratorio didattico “Salviamo il pianeta” a cura di Garden Cavinato (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su suonipatavini.eventbrite.com). Grazie all’utilizzo di materiali di riciclo, vasetti, bulbi, terra e piccoli attrezzi per il giardinaggio, l’attività permetterà a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di conoscere meglio le piante e la loro importanza, e di apprendere le buone pratiche in relazione all’uso e smaltimento della plastica. Ai partecipanti verrà offerto un ingresso omaggio alla mostra Geronimo Stilton Live Experience in collaborazione con Pleiadi Science Farmer. Nel pomeriggio, alle 18.00 sul palco dell’Auditorium San Gaetano va in scena in anteprima “Gli anni del tempo matto. Canzoni e letture tra clima e natura” uno spettacolo-concerto di e con Erica Boschiero (voce, chitarra), Sergio Marchesini Sergio Marchesini (fisarmonica) e Vasco Mirandola (voce narrante). Con canzoni, musiche e poesie i protagonisti inviteranno il pubblico a riflettere sulle ferite del pianeta Terra e sul crescente allarme ambientale con leggerezza, ironia e passione. Lo spettacolo sarà accompagnato anche da pensieri, racconti e passi scelti di Italo Calvino, Dino Buzzati, Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari, Stefano Benni, Andrea Zanzotto ed Ermanno Cavazzoni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su suonipatavini.eventbrite.com

Visite guidate

I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00. Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it