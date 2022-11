Scatta la seconda domenica ecologica della stagione. Intanto lo stop alle auto torna al livello verde

È in agenda per domenica 6 novembre la seconda delle sette domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la giunta regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme. Intanto oggi Arpav comunica che le favorevoli condizioni meteo (vento e pioggia) hanno abbassato le concentrazioni di inquinanti e quindi da domani 5 ottobre si ritorna al Livello Verde relativamente alle misure di limitazioni del traffico.

Lo stop

Domenica 6 invece il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30. Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova. Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi all’insegna della sostenibilità. Le attività, rivolte ad adulti e bambini, si svolgeranno in Piazza Cavour dalle 10.00 alle 13.00.

Dove

Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona sottolinea: «Dedicare una domenica ecologica alle forme di mobilità dolce alternative all’auto privata è un altro modo per sottolineare il nostro impegno nella composizione di un sistema di mobilità urbana completamente rinnovato. Non c'è modo migliore che una giornata di festa e iniziative per raccontare alla città i grandi cambiamenti che sta vivendo» Le domeniche ecologiche in programma nei prossimi mesi sono in calendario il 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023 e 23/04/2023.

Gli eventi

In occasione della seconda domenica ecologica della stagione 2022/2023, in mattinata sarà Piazza Cavour ad accogliere attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sulle tematiche ambientali per adulti e bambini. Dalle ore 10:00 alle 13.00 si potrà partecipare a Ricicl-arte, attività proposta da Onda Creativa per riutilizzare e riciclare in maniera creativa vari tipi di materiali. In programma ci sono anche Io sono foglia e altre storie, una lettura ad alta voce di Valentina Sestuin cui la storia della natura prende vita, e le performance di clown, bollisti e artisti di strada dell’Associazione Giocaconilcuore odv. Sarà possibile, inoltre, partecipare ad un laboratorio creativo per realizzare delle colorate ghirlande autunnali con i semplici materiali che si trovano in natura in questo periodo dell’anno. Per tutta la mattina sarà attivo anche un punto informativo con la presenza di un tecnico dello Sportello Risparmio Energetico, il servizio gratuito del Comune di Padova (su appuntamento telefonico) realizzato nell’ambito del progetto H2020 PadovaFIT Expanded, per dare indicazioni sull’accesso agli incentivi economici per interventi di riqualificazione energetica come Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus.

Musme

Nel pomeriggio per i bambini delle primarie l’appuntamento è, invece, al Musme, il Museo di Storia della Medicina di Via S. Francesco, che per l’occasione ha progettato il laboratorio A pieni polmoni! Perché abbiamo bisogno di aria pulita. L’attività, della durata di circa 60 minuti, è volta a spiegare come funzionano i nostri polmoni, quali danni fa lo smog sull’organismo e a ricostruire in che modo tutti gli esseri viventi sono collegati in un unico grande ciclo dell’ossigeno. I bambini scopriranno anche che un gesto semplice come piantare un albero può avere un effetto positivo sulla salute. Il laboratorio (ingresso gratuito) si terrà alle 15:30e alle 17:00 presso la ludoteca del museo. I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00. Solo su prenotazione salvalarte@legambientepadova.it. Alle 10.30 l’Orto Botanico ospita l’iniziativa I segreti dell'orto botanico in collaborazione con Novembre Patavino. Un'occasione imperdibile per scoprire, accompagnati da una guida esperta, ogni angolo di questo luogo straordinario, iscritto dal 1997 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il tour si concluderà nell'adiacente Barchessa di Villa Tron con una speciale degustazione di vini. Prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.it