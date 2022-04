Per l'ultima domenica ecologica del mandato Giordani, gli eventi si spostano nei parchi

La prossima sarà l'ultima domenica ecologica della stagione e del mandato Giordani. Il 24 aprile, giorno in cui si svolgerà anche la Padova Marathon–Maratona di Sant’Antonio, tutte le attività saranno organizzate fuori dal centro storico, già interessato dalla gara podistica, all’interno di tre parchi cittadini: Parco dei Salici nel Quartiere Guizza, Parco Milcovich all’Arcella e Campo dei Girasoli in zona Basso Isonzo-Sacra Famiglia. Queste aree verdi saranno animate per tutta la giornata da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento dedicati alle famiglie e ai bambini all’insegna delle buone pratiche sostenibili.

Lo stop

La Domenica Ecologica è un’iniziativa è promossa dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico approvato dalla Regione del Veneto lo scorso anno. L’apposita ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso.

Limitazioni al traffico

Il divieto di circolazione riguarderà l’area interna delimitata dal perimetro delle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici d’Acquapendente. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova al link: https://www.padovanet.it/informazione/domenica-ecologica-del-24-aprile-2022

Gallani

«L’ultima domenica sostenibile di questa stagione, che arriva a primavera inoltrata, fa il pieno di iniziative, cadendo tra l’altro lo stesso giorno della Padova Marathon, una corsa podistica che è ormai un evento importante e molto sentito da tutti padovani che partecipano ogni anno in massa alle stracittadine connesse alla competizione agonistica evidenzia l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - .Siamo certi quindi che il 24 aprile sarà una bella domenica di festa, dedicata alle famiglie e ai bambini, con al centro gli stili di vita sostenibili e la riscoperta di alcune delle aree verdi più belle e iconiche della città: il parco dei Salici, il Campo dei Girasoli e il parco Milcovich. Qui prenderanno vita letture animate, intrattenimenti musicali, laboratori creativi, stand informativi, etc. Ci auguriamo di essere davvero in tanti per un pic nic all’aperto, immersi nel verde. Per divertirci ed imparare qualcosa di utile al fine di ridurre il nostro impatto sulla natura, dalla quale dipendiamo tutti. Lasciando per un giorno l’automobile in garage e tornando a stare insieme, dopo un periodo difficile che ancora non può dirsi esaurito del tutto, dando valore al senso di comunità che da sempre ci unisce».

Gli eventi nei parchi

https://www.padovaoggi.it/eventi/domenica-ecologica-eventi-parchi-24-aprile-2022.html