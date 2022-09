Don Albino Bizzotto contro lo Skate Park al Plebiscito: «Basta cemento»

Ritorna in pista don Albino Bizzotto. E lo fa contro la realizzazione dello Skate Parkal Plebiscito. Don Albino oggi 19 settembre ha partecipato ad un "picchetto" nel parcheggio dello stadio dove sorgerà la struttura da 250 mila euro voluta dall'assessore allo sport, Diego Bonavina. «Non siamo contrari allo skate park, ma quella non è l'area giusta - spiega - perchè soffre dal punto di vista ideogeologico e perché c'è il parcheggio del Plebiscito. Questo ci fa pensare che sposteranno il park, magari in quelle poche zone del nostro quartiere che sono rimaste incontaminate».

Il video in basso è autoprodotto dai residenti che hanno protestato oggi