Facoltà teologica del Triveneto, il nuovo preside è don Andrea Toniolo

Don Andrea Toniolo è il nuovo Preside della Facoltà teologica del Triveneto: la Congregazione per l’Educazione cattolica lo ha nominato per il quadriennio 2020-2024. Don Toniolo succede a mons. Roberto Tommasi, giunto al termine del suo mandato, tornando alla guida della Facoltà di cui era stato pro-preside dal giugno del 2005 al febbraio 2008 e quindi preside fino al 2012.

Don Andrea Toniolo

Presbitero della Diocesi di Padova, don Andrea Toniolo è docente stabile ordinario di Teologia fondamentale e, da ottobre 2019, è direttore del ciclo di Licenza della Facoltà Teologica del Triveneto. Si è formato alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha conseguito la licenza in Teologia fondamentale (1991) e il dottorato in Sacra Teologia (1996). Ha trascorso periodi di studio e ricerca in Germania a Tubinga (1993-1994); a Parigi, presso l’Institut Catholique (1999); a Chicago, presso l’Institute of Pastoral Studies della Loyola University (2000); in India e in Thailandia (agosto 2018-gennaio 2019). Da giugno 2005 a febbraio 2008 è stato pro-preside della neonata Facoltà teologica del Triveneto e quindi preside dal 2008 al 2012. Il 27 gennaio 2012 è stato nominato Responsabile del Servizio nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana, incarico che ha ricoperto fino al settembre 2017. Il 17 dicembre 2016 papa Francesco l’ha nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. Aree d’insegnamento: Teologia fondamentale e Teologia pastorale. Ambiti di ricerca e di studio: cristianesimo e modernità, post-modernità; cristianesimo e mondialità, con focus sulle nuove vie di inculturazione e sulla evangelizzazione; cristianesimo e altre religioni, dialogo inter-religioso.Numerosi gli articoli pubblicati in diverse riviste e le pubblicazioni, fra cui segnala il recente volume: Cristianesimo e mondialità: verso nuove inculturazioni?, Cittadella Editrice, Assisi 2000. È stato assistente del settore adulti dell’Azione cattolica di Padova.