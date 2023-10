Dopo il flirt con la parrocchiana, don Marino Ruggero torna a celebrare e ad avere una parrocchia

Don Marino Ruggero torna ad avere una parrocchia. Domenica, dopo lo scandalo che lo aveva colpito per via di un flirt con una parrocchiana, è tornato a a Solesino, dove dopo tre anni di stop è stato nominato parroco del Cuore Immacolato di Maria, nella frazione di Arteselle: «Ho fatto questo periodo sabbatico e ora riparto a fare quello che ho sempre amato» sono state le sue parole durante la sua prima messa. Don Marino Ruggero, 58 anni, dopo il caso del 2020, che lo aveva visto protagonista ad Albignasego, ieri ha salutato la nuova comunità.

Il caso

Tre anni fa era stato accusato di aver avuto una relazione con una donna che frequentava la sua parrocchia. All'epoca, il vescovo Claudio Cipolla, in accordo con lo stesso sacerdote, decise di fargli intraprendere un periodo di redenzione. Tre anni di pausa dalle celebrazioni per valutare la sua vocazione «per comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall’obbligo di celibato dei preti». Don Marino non aveva mai nè confermato nè smentito le voci sul flirt, ma ha accettato la punizione. E' la seconda volta che don Marino prende una pausa. Era già successo nel 2005 dopo aver partecipato al provino per il Grande Fratello. Il prete padovano ieri è stato accolto con entusiasmo da molti ragazzi, che lo hanno atteso davanti alla chiesa di Arteselle con striscioni di benvenuto. Contento per l’arrivo del nuovo sacerdote anche il sindaco di Solesino, Elvy Bentani, che ha commentato così: «Siamo molto felici che don Marino abbia accettato di assumere la guida spirituale della parrocchia di Arteselle, consapevoli di scrivere una nuova pagina della sua storia».