Hospice Pediatrico, sottoscritta la donazione del progetto con l'Azienda Ospedaliera

Con un atto notarile, siglato nella mattinata del 29 maggio, è stata ufficialmente sottoscritta la donazione del progetto del nuovo Centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche - Hospice del Veneto tra la Fondazione La miglior vita possibile e l’Azienda Ospedale Università di Padova.

Hospice Pediatrico

All’atto di donazione erano presenti il presidente del La miglior vita possibile, professor Giuseppe Zaccaria, il direttore generale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, Giuseppe Dal Ben, il segretario della Fondazione, Stefano Bellon e la presidente della Fondazione Salus Pueri, professoressa Liviana Da Dalt. Il progetto del nuovo Hospice pediatrico prevede la realizzazione della nuova “Casa” in via Falloppio 17, a Padova: uno spazio creato per accogliere i piccoli e le piccole pazienti bisognose di un periodo di sorveglianza sanitaria; le “casette ospitalità” in via San Massimo: sette appartamenti per le famiglie al seguito dei pazienti durante il loro periodo di ricovero e, infine, “l’area formazione” in via Sant’Eufemia dove saranno previste aule didattiche per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario e dei caregiver.

Giuseppe Zaccaria

«Esprimo grande soddisfazione, come Fondazione - spiega il presidente della Fondazione, Giuseppe Zaccaria - per aver raggiunto, in piena sintonia con l’Azienda Ospedale Università di Padova e con il suo DG, Giuseppe Dal Ben, questo traguardo, tassello fondamentale per poter proseguire nell’iter di progettazione e realizzazione del nuovo Hospice pediatrico. Molto impegno e sacrificio sono stati messi dalla Fondazione per poter arrivare alla donazione del progetto. È significativo l’aver superato tutti gli ostacoli che si erano frapposti per questo risultato».

Liviana Da Dalt

«È motivo di grande onore e orgoglio - spiega Liviana Da Dalt, presidente della Fondazione Salus Pueri - l’essere vicini alla Fondazione La miglior vita possibile per questo traguardo importante e per la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico. L’impegno è importante non solo per la realizzazione del progetto in sé, ma anche per il lavoro clinico e di ricerca della Pediatria di Padova e, soprattutto, per le bambine e i bambini che necessitano di cure sempre più all’avanguardia».

Giuseppe Dal Ben

«Davvero una bella giornata. Una firma importante che conferma la volontà di tutti noi di lavorare in sinergia e - spiega il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università Padova, Giuseppe Dal Ben - con celerità per il benessere dei tanti bambini che troveranno una casa serena ed accogliente nel nuovo Hospice Pediatrico. Mi piace ricordare che proprio a Padova è stato realizzato tanto tempo fa il primo Hospice Pediatrico in Italia. E' con orgoglio che intendo sottolineare ancora una volta che Padova si conferma una eccellenza nazionale ed internazionale. Infine mi piace evidenziare come l'Azienda sappia sempre fare squadra con le associazioni e le fondazioni che si sono messe a servizio della comunità per il bene di tutti e per raggiungere una qualità sempre migliore nella nostra sanità».