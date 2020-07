Uniti per Team For Children e i suoi progetti: donati 3.000 euro

3.000 euro da destinare a Team For Children per sostenere i progetti incentrati in modo particolare ad arricchire le strutture dedicate agli adolescenti, a tutto ciò che serve per l’istruzione e la formazione dei ragazzi, tenendo sempre presente la ricerca medica, il sostentamento dei reparti di Oncoematologia Pediatrica e il supporto attivo dei bambini e delle loro famiglie nella lotta contro tumori e leucemie.

La donazione

L’assegno è stato consegnato da Marcello Bano, vicepresidente della Provincia di Padova a Chiara Girello Azzena, presidente di Team for Children. L’importo è stato raccolto dall’Associazione 16 Reggimento Treviso, grazie all’idea di Vanni Bonzi e Fabio Lazzarini. Spiega Marcello Bano: «Questa donazione è stata possibile grazie all’apporto straordinario dei soci dell’Associazione 16 Reggimento Treviso e alla sensibilità e generosità di privati e molte realtà del territorio. Madre Teresa di Calcutta diceva: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Ecco, tante piccole gocce fanno la differenza. Oggi siamo qui a portare il nostro piccolo contributo che fa emergere la solidarietà, il cuore e la generosità delle persone, ma nel contempo vuole essere un messaggio per sensibilizzare anche altri affinché realizzino iniziative simili. Questa testimonianza, racconta di quanto sia radicato l’impegno sociale e la partecipazione attiva nella nostra regione. Team for Children è sempre stata un’associazione che sostiene con impegno e passione innumerevoli progetti sia in ambito medico, che didattico e logistico. Un aiuto, piccolo o grande che sia, è sempre prezioso».

Team for Children

Sono davvero moltissime le persone e le associazioni impegnate quotidianamente nel prendersi cura del prossimo in situazioni di difficoltà. Team for Children si occupa di sostenere bambini malati e le loro famiglie, sia sotto l’aspetto medico, economico, logistico e psicologico. Afferma Luciano Dorella, presidente di 16 Reggimento Treviso: «Durante il periodo di emergenza Covid-19 la nostra associazione ha iniziato quasi per scommessa una raccolta fondi per contribuire in modo concreto alla realizzazione dei progetti di Team for Children. Mai come in questo momento percepiamo il valore dei beni, ci preoccupiamo di utilizzarli al meglio e di ottimizzare le risorse. Un modo diverso di pensare a ciò che abbiamo, che difficilmente verrà meno subito dopo la fine dell’emergenza sanitaria e che potrebbe costituire la base per un nuovo sviluppo economico e sociale. La percezione del valore del dono come pilastro di una solidarietà non deve essere solo una risposta all’emergenza, ma un modello su cui ricostruire e ripensare la nostra società e il nostro sistema economico». Aggiunge Chiara Girello Azzena: «Ringrazio l’associazione 16 Reggimento Treviso per la disponibilità e generosità a favore di Team for Children. In questo periodo di lockdown il nostro personale e la tecnologia sono stati strumenti fondamentali per mantenere un collegamento con i nostri piccoli pazienti. È importante continuare su questa strada e non fare mai mancare la nostra presenza e assistenza. Stiamo pensando inoltre alla possibilità di poter realizzare una grande rappresentazione storica con l’associazione 16 Reggimento Treviso, davanti alla sede di Oncoematologia Pediatrica, appena il periodo ce lo permetterà. Magari i bambini assisteranno dalla finestra, ma sarebbe davvero un grande gesto di condivisione, solidarietà e partecipazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Donatori

Di seguito l'elenco di donatori e benefattori: