«In carcere c'è la peggiore umanità»: polemica per le parole dell'assessore regionale Donazzan

«Non esiste una legge buona in assoluto, non esiste un decreto chiaro in assoluto e non esistono regole di ingaggio chiare in assoluto quando abbiamo a che fare con la peggiore umanità. Perché voi non avete a che fare con delle signorine: qui dentro c'è la parte degenerata della società». Ed è subito polemica, inevitabilmente: a pronunciare queste dure parole è stata Elena Donazzan (Fratelli d'Italia), assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione e pari opportunità, durante l'incontro avuto all'esterno del carcere Due Palazzi di Padova con gli agenti di polizia penitenziaria, vittime di recenti aggressioni.

Elena Donazzan

I rappresentanti politici dell'opposizione hanno subito attaccato le parole dell'assessore Donazzan, la quale nella mattinata di oggi, giovedì 7 settembre, è tornata sull'argomento: «Si stanno sviluppando polemiche pretestuose perché all'esterno del carcere di Padova ho affermato esattamente il contrario: le regole di ingaggio sono fondamentali perché mettono il più possibile in protezione gli agenti nelle loro azioni e proprio agli agenti ho detto che il Protocollo operativo licenziato qualche giorno fa dal Ministero della Giustizia è un provvedimento molto significativo che va nella direzione della chiarezza e della cornice predeterminata di legalità nella gestione di eventi critici. Ho aggiunto anche che il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria è tra i più difficili e che hanno fatto scelte coraggiose di vita avendo a che fare con situazioni impreviste e complesse da predeterminare, anche con il migliore Protocollo. Ero e sono sempre al fianco di chi veste la divisa, e la presenza al sit in era per esprimere innanzitutto piena solidarietà agli agenti feriti e la preoccupazione, come assessore al lavoro, per la sicurezza sul lavoro di queste persone. Perché di questo si tratta. Gli agenti non hanno a che fare con la vigilanza in una scuola dell’infanzia con le creature che sono la migliore umanità, ma in carcere, banalmente ribadisco, con persone che qualcosa di male nella vita devono averlo fatto per essere recluse. Certo, resta il faro della Costituzione che indica la funzione educativa e di recupero del carcere, e in questo, come Regione del Veneto, non siamo secondi a nessuno. In questi anni l’attenzione alle attività di istruzione e formazione nelle carceri del Veneto e in particolare a Padova sono state tante e non smetteremo di credere che attraverso le regole e la legalità, attraverso le attività formative e lavorative, si possano riqualificare le persone spingendole a riscattare la propria vita».

Laura Puppato

Ad attaccare frontalmente l'assessore Donazzan è Laura Puppato (Partito Democratico): ?«Dire cose banali e sprezzanti è la sua specialità, parlo dell’assessora Donazzan, che evidentemente sta investendo in pubblicità negativa grattando la pancia del suo elettorato con uscite una più spregevole dell’altra. Questa dei detenuti feccia dell’umanità, categoria perduta per la quale si suppone a questo punto non valga spendere un solo euro di spesa pubblica ( e torniamo un po’ sempre là: i forni in fondo risolvevano tutto ed eliminavano senza preoccupazione sulla scorta di un semplice pregiudizio). Ora andare a spiegare a lei che è dimostrato dai dati che in Italia in carcere ci vanno per percentuali pressoché totali i più poveri e i meno protetti non servirebbe a nulla seppure questa sia la certificazione di un fallimento della politica visto che la legge non è uguale per tutti, concedendo ad alcuni molte più tutele rispetto ad altri. Perduta è questa popolazione carceraria, e perduta rimane per Donazzan. Ma soprattutto che un politico, che altro non ha mai fatto nella sua vita che vivere di ruoli politici appunto, si permetta di abiurare l’art.27 secondo comma della Costituzione “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" fa riflettere sulla qualità di questa persona. Per lei le carceri non devono, non sono e possono essere luoghi di rieducazione volti a far riprendere una vita sbandata, ma luoghi senza uscita. A nulla vale che, anche qui, le percentuali di coloro che riescono ad uscire dal carcere senza più rientrarvi qualora si investa su di loro con il lavoro o lo studio entro le mura, siano di ben oltre il 70% a fronte di una percentuale uguale che invece rientra nella carceri in pochi mesi, se non ci si occupa di loro, quindi con un vantaggio economico e in sicurezza che dovrebbe far riflettere chi ha responsabilità politiche. Altra inevitabile considerazione, andare a dire alla polizia penitenziaria che si sente abbandonata che ciò che fanno non ha valore invece che investire su quantità e qualità di coloro che si sono assunti questo difficile talvolta ingrato compito, evidenza come la destra estrema che lei rappresenta orgogliosamente sia il vero defaul morale e civile del Paese Italia»..