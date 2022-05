In consiglio comunale arriva la campana della pace firmata dalla donne

La campana della pace entra in consiglio comunale. Oggi 13 maggio è stata consegnata nelle mani dell'assessora Francesca Benciolini l’opera realizzata dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo. La campana era stata commissionata in occasione di una precedente edizione della “Giornata mondiale della non violenza” promossa dalle Nazioni Unite, ed è stata realizzata presso la Fonderia Veneta Daciano Colbachini e Figli. La particolarità del dono è nella fusione: al bronzo incandescente, sono stati aggiunti alcuni centesimi di ogni nazione europea, per simboleggiare l’unione e l’armonia tra le nazioni, attraverso il suo suono argentino. «Questa donazione ci parla di una città che chiede di mettere nel cuore del nostro municipio - commenta l'assessora alla pace, Francesca Benciolini - là dove si prendono le decisioni e avvengono i dibattiti sulla città, un segno di pace e concordia: ricordiamo che Padova è città della Pace e dei Diritti umani». Ieri la consegna e il primo scampanellio avvenuto proprio all'interno del parlamentino di Palazzo Moroni.

