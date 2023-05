Le Donne in Nero e la sfida dei diritti umani in Palestina

Nell'ambito della terza Settimana Civica (15-21 maggio 2023), in preparazione della Marcia della Pace PerugiAssisi è stata programmato un appuntamento dal titolo "La sfida dei diritti umani in Palestina". Fissato per Mercoledì 17 maggio 2023, dalle ore 16.00 alle 18.30 presso l'Università di Padova, Palazzo Bo, Archivio Antico, la conferenza si svolgerà in italiano e in inglese con traduzione simultanea.

Ci saranno Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti umani “Antonio Papisca”, Coordinatore della Rete Università per la Pace; Francesca Benciolini, Assessora alla pace, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale, Comune di Padova; Giovanna Benucci, Associazione per la Pace, Padova; Lamia Yasin, Dottoranda in Human Rights, Society and Multi-level Governance, Università di Padova; Flavio Lotti, Coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.

La conferenza è promossa da Centro di Ateneo per i Diritti umani “Antonio Papisca” e Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" dell'Università di Padova; Assessorato alla pace, ai diritti umani e alla cooperazione allo sviluppo, Comune di Padova; Associazione per la Pace; Donne in Nero; Centro Pandora; Associazione Labiba, Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi.