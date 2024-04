Dopo il furto della rampa Lego, Orizzonti dona mille euro a Talents Lab

Ai Giardini dell’Arena le associazioni Orizzonti e Generazione Padova hanno consegnato a Talents Lab, realtà che lavora con cinque ragazzi nello spettro autistico, i 1106 euro ottenuti grazie alla raccolta fondi “Un mattoncino alla volta”, lanciata per ricostruire la rampa di Lego rubata al Teatro Verdi. «Non abbiamo fatto altro che aiutare alcuni nostri coetanei vittime di un furto. Il loro esperimento di “inclusione creativa” non poteva terminare negativamente. Grazie alle padovane e ai padovani si è riaccesa la speranza. La città si è riscoperta Comunità» dice Alessandro Dianin, coordinatore di Generazione Padova.

«Civismo significa anche e soprattutto aiutare il prossimo, occuparsi della città a partire dalle piccole grandi cose. La raccolta fondi non è risultata efficace grazie alle realtà che l’hanno promossa, ma grazie alle padovane e ai padovani» aggiunge Maurizio Segato, segretario di Orizzonti. «Fa veramente piacere poter contribuire al lavoro di gruppi come i Talents che riescono a lavorare insieme su progetti utili e intelligenti chiude Arturo Lorenzoni, consigliere regionale del Gruppo misto ed ex vicesindaco, iscritto ad Orizzonti - .Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi e mi auguro che ci siano sempre più occasioni per lavorare insieme a progetti a vantaggio di tutti».