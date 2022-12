Dopo due anni di stop per il Covid, tornano in 400 per i giochi studenteschi

Quattrocento alunne e alunni delle scuole secondarie di primo grado hanno animato il Parco Raciti per la campestre della fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi. Il tradizionale appuntamento, organizzato dal Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in collaborazione con US Acli e Fidal Padova e l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale tornava dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e ha visto la partecipazione di undici scuole, tra istituti comprensivi e paritari.

Todesco

Complessivamente sono stati appunto circa quattrocento i partecipanti nelle quattro categorie: ragazze, ragazzi, cadette e cadetti. La scuola Todesco dell’ottavo Istituto Comprensivo Volta ha chiuso al primo posto la classifica generale. Alle premiazioni, oltre all’assessore allo Sport Diego Bonavina, hanno partecipato Manuela Levorato, primatista italiana dei 100 metri, e il delegato provinciale del Coni, Dario Vettorato.

Bonavina

«Riprendere con i campionati studenteschi è importante – sottolinea l’assessore Diego Bonavina - Si tratta di una attività sportiva che unisce divertimento e aggregazione, oltre a un pizzico di agonismo che è parte fondamentale dello sport. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e in particolare gli insegnanti che hanno coinvolto così tanti ragazzi».