Facevano dormire gli operai nei magazzini, multe e denunce per imprenditori cinesi

Ancora dormitori abusivi scoperti dalla Polizia locale nei laboratori cinesi. Dopo il laboratorio tessile scoperto la settimana scorsa a Loreggia, con due operai clandestini, gli agenti del Comandante dela Polizia Locale Antonio Paolocci sono andati in un capannone nella zona industriale di Santa Giustina in Colle. Il laboratorio, che in origine doveva confezionare capi di abbigliamento, in realtà produceva imbottiture per poltrone a divani. Tutti gli operai questa volta sono risultati regolari, ma gli agenti hanno scoperto alcune camere abusivamente ricavate nel magazzino del laboratorio, dove i dipendenti della ditta venivano alloggiati. La titolare, una cittadina cinese residente nel trevigiano, è stata così sanzionata di 500 euro per aver destinato ad alloggi dei locali non idonei ed ora ha 48 ore di tempo per ripristinare l’originale destinazione del magazzino e rimuovere tutti i giacigli. I lavori edilizi, abusivamente realizzati all’interno del magazzino per ricavare le varie camere, verranno inoltre segnalati all’ufficio tecnico comunale per le opportune verifiche.

Curtarolo

Stessa situazione in una torneria meccanica a Curtarolo, sempre gestita da cittadini cinesi. In questo caso gli uffici dell’azienda sono stati abusivamente trasformati in camere dove erano alloggiati gli operai della ditta.

«Questi controlli – spiega il Comandante Antonio Paolocci – oltre a garantire una concorrenza leale tra le ditte del settore vanno a tutela degli stessi operai delle aziende, che vengono spesso alloggiati in ambienti non idonei, in condizioni igenico sanitarie precarie, in promiscuità con il luogo di lavoro. Alla fine, anche questa è una forma di sfruttamento: la manodopera è sempre a disposizione, non ci sono orari, la vita di queste persone si riduce tutta all’interno del capannone dove lavorano e vivono, spesso nell’indifferenza generale e senza nessuna tutela».