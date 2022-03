Sir3, il dossier della ditta vincitrice dell'appalto sotto la lente d'ingrandimento di Aps

Aps si prende qualche giorno per analizzare il dossier che è arrivato dalla ditta vincitrice dell'appalto per la realizzazione della seconda linea del tram. Dopo il congelamento della gara,perché nella domanda di partecipazione era stata omessa una procedura amministrativa nei confronti di uno dei professionisti che fa parte della società, Aps aveva chiesto chiarimenti. «Confermiamo che stiamo conducendo, nella giusta esigenza di celerità, ma comunque con il massimo scrupolo, le tipiche verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare - spiegano il presidente di Aps Holding Giuseppe Farina e l'amministratore delegato Riccardo Bentsik - verifiche che seguono l’aggiudicazione della gara disposta il 9 marzo scorso. A seguito della richiesta di opportuni chiarimenti, relativamente ad alcuni aspetti amministrativi, il Raggruppamento Temporaneo tra Imprese aggiudicatario, con capogruppo Cse Consorzio stabile europeo, ha trasmesso osservazioni, corredate di corposa documentazione, che imporranno un’attenta valutazione da parte di Aps Holding. Saranno necessari alcuni giorni di approfondimento al fine di giungere alla determinazione finale. Come detto, le tempistiche occorrenti per l’espletamento delle verifiche in questione sono scandite direttamente dalla legge. Aps Holding, consapevole della rilevanza dell’opera per la comunità, profonderà ogni sforzo utile per concentrare i tempi, ribadendo che la validità della gara non è mai stata in discussione e che in ogni caso si giungerà nel puntuale rispetto dei termini e delle modalità previsti dalle norme di legge all’individuazione del soggetto attuatore dell’opera». Se i documenti non dovessero bastare a chiarire la posizione della società, i lavori di realizzazione del Sir3 verranno affidati alla seconda classificata.