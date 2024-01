Il dottor Fabio Busato alla guida della Radioterapia del Policlinico di Abano Terme

Cambio al vertice della Radioterapia del Policlinico Abano di Abano Terme, presidio ospedaliero della Regione Veneto. Il nuovo responsabile è il dottor Fabio Busato, già in servizio, che succede al dottor Alessandro Testolin, recentemente andato in pensione. Lo specialista ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova nel 2013 e, nello stesso ateneo, nel 2018 ha conseguito la specializzazione in Radioterapia Oncologica con il massimo dei voti. Il dottor Busato, classe 1988, ha lavorato all’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova, dove si è occupato in particolare di neoplasie cerebrali e testa-collo all’interno dei rispettivi ambulatori multidisplinari, nonché dei trattamenti radiochirurgici, stereotassici, in tomoterapia, in IMRT/VMAT, di preparazione di piani di cura complessi e ha collaborato attivamente con i principali Centri di protoni e ioni carbonio in Italia. Ha inoltre maturato la sua formazione anche all’estero nel reparto di Radioterapia di Brest (Université de Bretagne Occidentale, Francia), in particolare, all’Istituto Oncologico Gustave Roussy di Parigi, primo centro oncologico di riferimento a livello europeo.

Il dottor Busato ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni di rilievo nazionale e internazionale e la partecipazione, in qualità di relatore, a corsi e congressi in Italia e all’estero oltre che a discussioni multidisciplinari nell’ambito della Rete Oncologica Veneta. «Diamo ufficialmente il benvenuto al dottor Busato – dichiara Nicola Petruzzi, presidente del Policlinico Abano – e ringraziamo il dottor Testolin, che rimarrà con noi come senior consultant, per il lavoro svolto. La Radioterapia, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, è un servizio all’avanguardia per il quale il Policlinico Abano ha investito in questi ultimi anni in tecnologie di ultima generazione, inserito nell’organico professionisti di alto profilo e preso in carico i pazienti con un approccio multidisciplinare grazie al Tumor Board, un gruppo di specialisti oncologi, radioterapisti oncologici, radiologi, neuroradiologi, anatomopatologi, chirurghi, urologi, senologi, ginecologi e infermieri specializzati che studiano per ogni caso un percorso ‘su misura’ per il paziente secondo i più moderni protocolli internazionali Inoltre, il dipartimento di Radioterapia si sta impegnando davvero molto per permettere ai pazienti di eseguire indagini radiologiche, sempre in convenzione e quindi senza oneri a carico del paziente, quali TAC e Risonanze Magnetiche, nel più breve tempo possibile, al fine ridurre le attese nelle cure oncologiche».

La radioterapia oggi guarisce circa il 40% dei tumori ed è raccomandata tra le cure oncologiche in più del 50% dei pazienti con neoplasia. Supportata dalle evidenze scientifiche in ambito oncologico, la richiesta di radioterapia è aumentata significativamente negli ultimi anni in tutto il mondo e si stima, secondo quanto riporta la Società Europea di Radioterapia Oncologica (ESTRO), che aumenterà del 16% entro il 2025. «Grazie agli enormi sviluppi della tecnologia e della ricerca in ambito oncologico – spiega il dottor Busato - oggi la radioterapia rappresenta, assieme alla chirurgia e alle terapie sistemiche più moderne, un’opzione terapeutica essenziale nella cura delle neoplasie. La sempre più elevata accuratezza di erogazione del fascio di fotoni ci permette di somministrare dosi radicali, cioè ablative per il tumore, e si associa a un numero ridotto di effetti avversi». Il Servizio di Radioterapia del Policlinico Abano è inserito nel network delle strutture della Rete Oncologica Veneta e punta a offrire cure di alta qualità con discussioni multidisciplinari interne ed esterne al Centro. «Tra i punti di forza della struttura – prosegue Busato – c’è, come tra pochissimi Centri in Europa, la possibilità di eseguire risonanze magnetiche di centramento al fine di permettere una pianificazione che meglio definisca il target tumorale radioterapico e che consenta un maggior risparmio di dose agli organi sani limitrofi. Il Centro si impegna, poi, nella partecipazione del personale in collaborazioni internazionali, nonché in pubblicazioni su riviste mediche a carattere scientifico. L’approccio dell’intera équipe è focalizzato al continuo aggiornamento dei protocolli terapeutici e, al contempo, nell’accompagnare, con empatia, ogni paziente nel migliore percorso di cura».