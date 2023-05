Università di Padova, all'economista Orazio Attanasio il dottorato ad honorem

Martedì 16 maggio nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli ha conferito il diploma di dottorato magistrale ad honorem in Economia e Management (curricolo Economia) a Orazio Pietro Attanasio, economista con un ampio programma di ricerca che lo ha portato a stimare e testare modelli economici utilizzando i microdati. Il dottorato ad honorem a Orazio Pietro Attanasio è stato proposto dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Ateneo patavino sulla base dell’importante contributo che lo studioso ha dato “alla ricerca dei fondamenti microeconomici della macroeconomia e dell'economia dello sviluppo attraverso l'analisi rigorosa dei dati”.

Dottorato ad honorem

«L’università di Padova conferisce il Dottorato Honoris Causa al Professor Orazio Pietro Attanasio come segno di riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti nella sua ricerca, per aver esplorato nuove aree di studio in economia e in econometria, ma anche per rendere omaggio al suo ruolo di docente, che ha formato e ispirato diverse generazioni di accademici – ha detto la rettrice Daniela Mapelli –. Chi ha avuto il privilegio di interagire col Professor Attanasio conosce bene la sua incessante disponibilità ad ascoltare e a discutere: è capace di fare emergere il meglio sia dagli studenti che dai colleghi. Gli economisti che hanno avuto l’opportunità di conoscere Orazio Pietro Attanasio hanno imparato molto da lui. Vorrei innanzitutto ricordare alcuni momenti fondamentali della sua carriera scientifica, che lo hanno condotto ad essere una delle più importanti figure mondiali nei campi dell’economia e dell’econometria. Ha contribuito in modo significativo allo studio dei fondamenti microeconomici della macroeconomia e dell'economia dello sviluppo attraverso l'analisi rigorosa dei dati. Da ricordare i lavori su consumo e risparmio delle famiglie, e sull'offerta di lavoro; sui temi di condivisione del rischio, di valutazione e disegno di politiche economiche e sociali nei paesi in via di sviluppo, fra cui il micro credito. Ha inoltre studiato - ha proseguito la rettrice - l'accumulazione del capitale umano nei paesi in via di sviluppo e gli effetti di lungo periodo di interventi educativi nelle prime fasi di vita. Di particolare rilievo il focus sulla validità esterna degli interventi di politica economica e sociale, per cui i risultati degli esperimenti sul campo sono inseriti nel contesto di modelli strutturali. La sua ricerca ha notevolmente influenzato il dibattito sulle misure di politiche pubbliche rivolte alle famiglie e agli individui, in special modo in America Latina».

Lectio

Orazio Attanasio nella sua lectio ha presentato i risultati di un suo lavoro - pubblicato nel 2020 sull’American Economic Review - che esamina i canali attraverso i quali un intervento randomizzato su bambini svantaggiati di età compresa tra 12 e 24 mesi in Colombia ha portato a significativi guadagni in ambito cognitivo e di socio-competenze emotive. Il lavoro stima i determinanti degli investimenti materiali e di tempo dei genitori di questi bambini e valuta l'impatto del trattamento su tali investimenti, concludendo che gli effetti positivi del programma sono effettivamente spiegati dai maggiori investimenti dei genitori a favore dei figli in età prescolare. Paola Valbonesi, direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", ha ricordato l'attività scientifica di Attanasio. «Un primo filone della ricerca è l’indagine sulle decisioni di consumo e risparmio delle famiglie. La ricerca di Attanasio sui comportamenti di consumo collega microeconomia e macroeconomia, fornendo contributi sostanziali sulle determinanti microeconomiche delle fluttuazioni aggregate e, viceversa, sul ruolo delle variabili macroeconomiche nel determinare le scelte individuali – ha sottolineato Paola Valbonesi –. Nei suoi lavori con dati delle indagini sui consumatori, ha stimato parametri di preferenza come l'elasticità della sostituzione intertemporale e l'avversione al rischio. I risultati dei numerosi suoi lavori in questo campo forniscono evidenza empirica a favore del modello di consumo del ciclo di vita di Franco Modigliani. A partire da tale modello, Attanasio ha anche esaminato l'interazione tra il consumo e le decisioni di scelta di portafoglio delle famiglie, ha indagato la connessione tra i cambiamenti nella crescita dei consumi e le fluttuazioni dei prezzi delle abitazioni, ha esaminato la decisione relativa all'acquisto di beni durevoli (in particolare automobili) in base a ipotesi realistiche sui costi di aggiustamento coinvolti in questo tipo di transazioni. Ha inoltre analizzato gli effetti delle politiche previdenziali sul consumo e sul comportamento di risparmio in diversi paesi, tra cui l'Italia. Attanasio ha infine analizzato l'esistenza di meccanismi assicurativi formali o informali e i loro effetti sui consumi e sul benessere delle famiglie. Il prof. Attanasio ha anche prodotto una serie di importanti contributi empirici sul ruolo che i meccanismi assicurativi formali e informali svolgono nello spiegare il modo in cui le famiglie rispondono agli shock, mentre più recentemente, ha usato l’analisi di dati microeconomici e modelli strutturali di consumo per identificare spostamenti nelle aspettative sul reddito futuro durante la grande recessione del 2010 che possano spiegare i comportamenti dei consumatori in quel periodo. La sua ricerca più recente in questo campo si è focalizzata sull’analisi della dinamica della disuguaglianza. In un secondo filone – ha continuato Paola Valbonesi –, Attanasio si è occupato della valutazione di interventi tesi a promuovere l’accumulazione di capitale umano nei paesi in via di sviluppo. In particolare, ha studiato gli effetti degli interventi a livello di villaggio per combattere la povertà e migliorare l'accumulazione di capitale umano e la salute dei bambini in alcuni paesi dell'America Latina (Messico e Colombia). Ciò lo ha portato a raccogliere microdati e ideare esperimenti sul campo per valutare gli effetti di specifici interventi. Una prima serie di lavori riguarda Progresa, un programma Messicano successivamente noto come Oportunidades, che forniva trasferimenti in denaro (invece che in natura) alle donne, a condizione di intraprendere investimenti sanitari per madri e bambini piccoli e di mandare a scuola i bambini più grandi. Un terzo filone di ricerca – ha concluso Valbonesi – del Prof. Attanasio si concentra su come misurare aspettative, percezioni e convincimenti – beliefs – degli operatori economici, e come rilevarle nel contesto di indagini campionarie sulla popolazione. Il rapporto fra teoria economica e misurazione dei concetti rilevanti è stato oggetto del suo Presidential Address alla conferenza mondiale dell’Econometric Society del 2020 in corso di pubblicazione».

Orazio Pietro Attanasio

Orazio Attanasio è Cowles Professor of Economics all’Università di Yale, Research Fellow e uno dei direttori del Centro ESRC per l’analisi microeconomica delle politiche pubbliche all’Institute for Fiscal Studies. È ricercatore associato al National Bureau of Economic Research (NBER), Senior Fellow al Bureau for Research and Economic Analysis of Development e Research Fellow nel Centre for Economic and Policy Research. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca alla London School of Economics, Orazio Attanasio ha insegnato alla Stanford University e all’Università di Bologna. È stato inoltre National Fellow alla Hoover Institution di Stanford e visiting professor all’Università di Chicago. Prima di entrare a Yale, è stato Jeremy Bentham Professor of Economics all’University College di Londra. È stato Managing Editor della Review of Economic Studies, del Journal of the European Economic Association e di Quantitative Economics. Nel 2016 ha ricevuto il premio Carlos Diaz Alejandro dalla LACEA e il Klaus Jacobs Research Prixe dalla fondazione Jacob. Nel 2017 è stato eletto secondo vicepresidente della Econometric Society, per ricoprire il ruolo di presidente nel 2020. I suoi interessi di ricerca includono: scelte di consumo, risparmio e offerta di lavoro, condivisione del rischio, valutazione e progettazione di politiche nei Paesi in via di sviluppo, accumulo di capitale umano nei Paesi in via di sviluppo, interventi per la prima infanzia, microcredito, strumenti di misurazione nelle indagini. Ha condotto valutazioni di programmi di finanziamento e accesso all'istruzione, tra cui ampi programmi di trasferimenti di denaro condizionati, l'impatto delle borse di studio sull'iscrizione scolastica e l'effetto delle aspettative soggettive sui rendimenti dell'istruzione. Il lavoro di Attanasio incentrato sulle politiche comprende: in Messico, la partecipazione al comitato consultivo di “Progresa- Oportunidades”, la valutazione dell'impatto di un programma di borse di studio per le scuole superiori per il Ministero dell'Istruzione e la valutazione di "Jovenes con Oportunidades"; in Colombia, la direzione delle valutazioni del programma di trasferimento di denaro condizionato, di un programma di formazione per giovani disoccupati, di un programma di assistenza al lavoro e di diversi programmi di sviluppo infantile; in India, la valutazione di un vasto intervento di sviluppo della prima infanzia; in Ghana, la valutazione di Lively Minds, un intervento di assistenza all'infanzia attualmente in fase di espansione; in Cile, la valutazione delle riforme pensionistiche e la partecipazione alla "Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de Pensiones".