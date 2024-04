Apre il negozio Dr.Martens nella via dello shopping padovano

Dr. Martens ha inaugurato il primo store monomarca a Padova. Il nuovo spazio è stato pensato per raggiungere un pubblico di consumatori ancora più ampio, proponendo una vasta gamma di style a prezzi scontati. Dr. Martens, al quarto anno dall’entrata nel mercato italiano, punta a consolidare in maniera capillare la sua presenza sul territorio, facendo conoscere ad un pubblico sempre più vasto la gamma di modelli e style. Dr. Martens prosegue il suo journey accanto a tutti i fan del brand, lavorando a design e collezioni che puntano ad esaltare l’unicità e originalità di chi sceglie di indossare docs. Oltre alle collezioni continuative, i consumatori potranno immergersi in una varietà sorprendete di patterns, fantasie e suole diverse.

I punti vendita

Con una serie di punti vendita strategici sul territorio, Dr. Martens rende ancora più funzionale e accessibile l’esperienza d’acquisto, e al contempo promuove una distribuzione circolare delle proprie collezioni. In linea con gli altri store, anche il nuovo spazio è stato realizzato all’insegna dei valori iconici del brand: espressione fuori dagli schemi e supporto ai talenti creativi locali. In quest’ottica l’artwork pensato per dare personalità e spessore al nuovo store è stato affidato a Erica Bruno in arte Psychederica. La tavola, ispirata al motto “Le regole sono fatte per essere infrante”, simboleggia la storia di rivoluzioni artistiche, scientifiche e sociali della città.

Lo store

All’interno dello store di 80mq2 è presente l’ampia gamma di prodotti del brand tra cui la linea Originals e dunque l’Icon-boot 1460, il 3-eye 1461 e il 2976, passando per le varianti Jadon, Sinclair e Bex e a cui è stata affiancata la linea Made in England, che ha mantenuto la lavorazione originale dei primissimi paia di boots realizzati nella fabbrica del brand nel Northamptonshire. Il negozio situato a Padova in Via Roma, 16 è aperto dal lunedì a domenica, dalle 10:00 alle 19:30.