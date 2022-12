Mille euro in più nella busta paga di dicembre per gli autisti Sda

Avranno mille euro in più nella busta paga di dicembre. Grazie al lavoro sui fianchi dei vertici della Sda da parte di Adl Cobas, i cinquanta driver della filiale padovana hanno ottenuto un premio insperato. Si tratta soprattutto di lavoratori immigrati e negli accordi sottoscritti con l'azienda, avranno anche scatti di livello e indennità (anche per chi lavora nell'hub di Limena). Avranno quindi un premio natalizio di 500 euro sotto forma di "fringe benefit", il riconoscimento di circa 125 euro netti per ogni mezza giornata lavorata al sabato, che saranno erogati a chi darà la disponibilità, un premio legato alla produttività per ogni pacco consegnato in più rispetto alla media stagionale. Mettendo insieme tutte queste cifre, si arriva a un totale mensile di circa mille euro. Non è finita: sarà riconosciuto un buono pasto di 5,29 euro per ogni giornata lavorativa superiore alle quattro ore giornaliere e due giornate di permesso retribuito all'anno, oltre a quelle previste dal contratto nazionale. Per tutti, a partire da gennaio 2023, verrà introdotto un premio di risultato.