Partiti alianti e droni Monica: serviranno a monitorare l'inquinamento padovano

Il progetto Moni.Ca (air MONItoring aCross Adriatic), finanziato dal programma UE Interreg Italia-Croazia 2021-2027 è il prodotto della collaborazione tra l'Università Rit Croatia e l’Ente di formazione professionale Eduforma Srl che sta sviluppando un sistema avanzato per il monitoraggio degli agenti inquinanti nell'aria attraverso l’utilizzo integrato di alianti, droni e sensoristica. La mission è quella di creare uno strumento in grado di contribuire significativamente alla politica ambientale per la salute pubblica di cittadini e territori. Con l’obiettivo di testare questa soluzione, il progetto ha consentito, ad oggi, lo sviluppo di un primo prototipo compreso di software di analisi dei dati. L’adattabilità di questo sistema consente di variare la spesa necessaria per la sua messa in opera tenendo in considerazione il tipo di velivolo impiegato e la specificità della rilevazione da compiere. Innovazione.

Alianti e droni

L'elemento innovativo del progetto consiste nell'impiego di un aliante solare e un drone (DJI Matrice 210 RTK v2), entrambi equipaggiati con sensori all'avanguardia. L'aliante, alimentato da pannelli fotovoltaici, permette una copertura estesa e la rilevazione iniziale di inquinanti. Seguiranno interventi più mirati da parte del drone in aree con livelli critici di inquinamento. I dati raccolti saranno poi messi a disposizione degli enti pubblici, fornendo loro strumenti preziosi per lo sviluppo di politiche basate su dati affidabili raccolti nell’immediato. Formazione Il progetto promuove l'interazione tra enti governativi, agenzie settoriali e istituzioni educative. Attraverso la formazione e scambi fra studenti italiani e croati Moni.Ca diffonde la comprensione delle nuove tecnologie per il loro utilizzo e rafforza la consapevolezza dei cittadini rispetto ai benefici legati a comportamenti più sostenibili, anche attraverso campagne social lanciate su Instagram, Facebook e Linkedin.

I protagonisti

Nelle parole del Professor Martin Zagar, direttore tecnico del progetto per RIT Croatia “Con l’introduzione di questa innovazione, progettata per essere un'alternativa a basso costo ed efficiente dal punto di vista energetico, si fornisce una soluzione flessibile e portatile in grado di essere adattata ai contesti di aree diverse. Un ulteriore punto di forza risiede nella possibilità di raggiungere anche le zone più remote riducendo la necessità di costose infrastrutture permanenti. Questa iniziativa è un primo passo per approfondire ulteriormente potenziali collaborazioni transfrontaliere.” a cui fa eco il Presidente di Eduforma il Dott. Domenico Laterza “Il Progetto MONI.CA è un'opportunità per aprire nuove frontiere nella cooperazione tra Italia e Croazia, grazie alla partecipazione attiva di una moltitudine di attori coinvolti a livello locale ed europeo che rafforzando partnership ricche di potenzialità. La formazione favorisce la diffusione di queste tecnologie innovative che impattano positivamente sulla sostenibilità, l’occupazione, e portano benefici di interesse pubblico nei territori coinvolti.”