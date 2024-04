«Droni alla polizia locale per contrastare le baby gang»: la proposta del candidato sindaco

«Il problema della sicurezza nelle piazze di Monselice continua ad essere purtroppo molto attuale: ci ricordiamo ancora bene gli episodi accaduti nelle scorse estati quando la città è andata sotto i riflettori per fatti gravi di cronaca.

La nostra proposta è aumentare la sorveglianza del territorio (specialmente dei luoghi sensibili come le piazze, i luoghi di ritrovo e gli spazi vicini alle scuole) attraverso l’uso di droni da assegnare alla polizia locale»: a lanciarla è Luca Callegaro, candidato sindaco a Monselice.

Droni

Aggiunge Callegaro: «Si tratta di una modalità che per esempio già è utilizzata ad Abano Terme e che permette di controllare il territorio in maniera più efficiente. Attraverso questi strumenti la sorveglianza dei punti critici sarebbe certamente maggiore e servirebbe sia per individuare responsabili di eventuali azioni criminali che da deterrente per i malintenzionati. Monselice ha un centro storico molto attrattivo ed ospita un polo scolastico di primo livello: non è possibile permettere a bande di male intenzionati di mettere a rischio la sicurezza di ragazzi, famiglie ed anziani ed in secondo luogo di rovinare l’immagine della città».