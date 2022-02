Il Duce non è più cittadino onorario di Carmignano: la decisione del consiglio comunale

Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Carmignano di Brenta. La decisione è stata votata dal consiglio comunale cittadino con soli tre voti contrari.

La decisione

Giovedì 24 febbraio, riferisce il Gazzettino del 26 febbraio, il consiglio comunale di Carmignano ha votato per togliere il Duce dall'Albo dei cittadini onorari dopo 98 anni. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza della civica Noi Carmignano e dal consigliere d'opposizione Felice Cervellin; contrari, invece, i consiglieri di minoranza di Sì Carmignano Raffaella Grando, Stefano Devisoni e Laura Bernardi. Il nome di Mussolini è stato inserito tra i cittadini onorari durante la dittatura, così come accaduto in altri comuni in tutta Italia. Ma dopo un secolo la sinistra ha pensato che fosse ora di cambiare.