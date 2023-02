Arianna: «Non è la nostra, la macelleria multata»

La conoscono tutti, sia lei che la sua attività. Arianna Piva è infatti la titolare di una macelleria molto nota a Due Carrare. Il paese dove qualche giorno fa i Nas hanno multato pesantemente un esercizio come il loro. La notizia, visto che non era specificato il nome dell'attività, ha creato ad Arianna e ai suoi soci una situazione davvero paradossale. «Oggi viene da riderci su», ci dice al telefono.

Arianna

«Non hai idea di quante persone ci hanno scritto, telefonato. Tutti che ci chiedevano cosa fosse successo, altri che manifestavano delusione. Io lì per lì non avevo neppure capito a cosa si riferissero poi ho letto la notizia sul vostro sito, l'ho sentita anche alla radio e ho compreso si trattasse di un malinteso». La notizia che una macelleria di Due Carrare aveva ricevuto una visita da parte dei Nas che nel corso del sopralluogo evidenziavano numerose irregolarità, tramutate in sanzioni pecuniarie, ha creato qualche problema ai titolari e soci della Macelleria Rosticceria di Piva Arianna, situata in via Roma 18, proprio a Due Carrare. Sono proprio la titolare, Arianna, il socio Mauro e la figlia Asia che portano avanti l'attività. «In tanti, proprio perché un'attività molto conosciuta, hanno pensato a noi che però in questa storia non c'entriamo nulla. Abbiamo sì una macelleria a Due Carrare ma non è la nostra quella sanzionata». Arianna, a parte avere lo stesso tipo di esercizio commerciale di quello multato dai Nas ed essere nello stesso comune, in questa storia non c'entra niente.

Fraintendimento

«Lì per lì ero molto amareggiata. Nel nostro comune sono solo due le attività di questo tipo e noi siamo molto conosciuti. La gente ci conosce e si fida di noi. Un rapporto costruito con il tempo e molto apprezzato. Quindi è stato davvero spiacevole. Ora che sono passati un po' di giorni ci scherziamo tutti su, primi di tutti i clienti che fanno un sacco di battute. Però è chiaro che essendo molto noti a Due Carrare, la gente ci chiamava perché voleva capire», sottolinea la titolare. «Un fraintendimento dovuto al fatto che non fosse specificata a quale attività fosse accaduto e forse anche alla nostra popolarità», ci ride finalmente su, Arianna.