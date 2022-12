Due giorni di eventi e incontri in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con Petrarca Baskin, Selvazzano Basket e I Talents organizza due giornate di eventi.

Sport

Sabato 3 dicembre alle ore 11.00 a Palazzo Eugenio Maestri si terrà la presentazione del libro “Jack e gli Amici” di Ludovico Lancia, intervista di Damiano Marini e verrà presentato il progetto delle rampe costruite con i LEGO e si effettuerà il posizionamento del raccoglitore in Biblioteca. L’Amministrazione Comunale illustrerà il Peba Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Nel pomeriggio alle ore 15.15 alla Palestra Mennea a San Domenico è in programma un allenamento aperto, giochiamo insieme a BASKIN! a cura di Petrarca Baskin, il Baskin è uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine “Baskin” è l’unione di “Basket” e “Inclusivo”. Nell’altra giornata di eventi in programma sabato 17 dicembre alle ore 10.30 a Palazzo Eugenio Maestri si terrà la presentazione del libro “La musica è nella mia testa di Damiano Marini” intervista Enrico Ortile de I Talents A seguire la presentazione della mostra “Alldifferent-Tuttodiverso” di Alessandro Padrin. Prosegue il progetto raccolta di pezzi LEGO per la realizzazione di una rampa anti-barriere per la Città di Selvazzano Dentro con i Talents.

Programma

«Un interessante programma di eventi – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per ricordare la Giornata Internazionale delle persone con abilità diverse. Presenteremo due libri, un progetto che coinvolgerà tutti i Cittadini, verrà organizzata una mostra e una partita di basket inclusivo. Il 3 dicembre è solo l’occasione per mettere in luce tante realtà attive tutti i giorni dell’anno che permettono la realizzazione di importanti progetti di inclusione ed interconnessione che arricchiscono la nostra Comunità». Ludovico Lancia è uno scrittore nello spettro autistico che fa parte del laboratorio dei Talents, un progetto di inserimento lavorativo sviluppato grazie ad una collaborazione tra realtà sociali del nostro territorio - Provate, Riesco e L’Iride nell’ambito del programma Habile - ed il SIL Ulss 6.

Appuntamenti

Sabato 3 dicembre, alle ore 11.00, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, Ludovico presenterà il suo libro "Jack e gli amici" (Cleup Edizioni) a Palazzo Eugenio Maestri. Attraverso questa storia fantasy, Ludovico racconta le sfide che un ragazzo Asperger deve affrontare quotidianamente. E lo fa in un racconto che intreccia fantasy, ironia e videogame. Sempre il 3 dicembre i cinque Talents (con Ludovico, Enrico Balestra, Nicola Barzon, Enrico Ortile e Alessandro Padron) presenteranno anche il progetto "Abbattiamo le barriere" con cui costruiscono rampe con mattoncini Lego per abbattere le barriere architettoniche. Nell’occasione posizioneranno un raccoglitore di Lego in Biblioteca.