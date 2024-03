Al Due Palazzi il nuovo comandante della polizia penitenziaria

Livio Recchiuti è stato nominato nuovo comandante della Polizia Penitenziaria a Padova dopo che per molti anni è stato comandante del reparto polizia penitenziaria della casa circondariale di Castrogno a Teramo. Originario di Notaresco,è stato decorato con medaglia d’argento al merito di servizio, croce di bronzo per anzianità di servizio e lode ministeriale. Ha svolto la propria attività lavorativa in anche altre sedi da Volterra a Pesaro, a Pescara, e stato recentemente promosso Primo Dirigente.

Il sottosegretario Andrea Ostellari non ha fatto mancare parole di benvenuto e di elogio per Recchiuti. «Auguro buon lavoro al dottor Livio Recchiuti, che prende servizio quale nuovo comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, in forze presso la Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova», ha detto Ostellari. «Persona dalle grandi doti organizzative e professionali, Recchiuti aveva assunto lo stesso incarico nel penitenziario di Teramo. Ringrazio il dottor Carlo Torres per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in questi anni». Ostellari ha colto l'occasione per tornare a parlare del carcere della sua città, dove è venuto frequentemente da quando è stato nominato sottosegretario dal ministro Nordio. «L’attenzione del Ministero della Giustizia e del Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria nei confronti del carcere di Padova è massima. Lavoriamo insieme per renderlo un istituto di eccellenza a livello nazionale, valorizzando le esperienze trattamentali già presenti e assicurando condizioni di esercizio sempre migliori agli agenti, agli educatori e al personale tutto».