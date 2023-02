In duemilacinquecento in piazza per la pace. Benciolini annuncia: «Gemellaggio con Leopoli»

Sono più di 103 le città italiane che hanno accolto l'appello promosso da Europe for Peace in Europe, tra queste naturalmente anche Padova. Una mobilitazione dopo tanto silenzio a fronte di una crisi che non sembra trovare una fine e che anzi preoccupa moltissimo. Silenziosa in realtà, la manifestazione è pure stata, con la fiaccolata è partita da piazza Duomo per concludersi di fronte al Municipio. Una composizione adulta, a maggioranza cattolica anche se non mancavano i sindacati, associazioni e anche esponenti politici. Ci sono anche quelli di Hope, la fondazione di Marco Toson che sarà in piazza anche domani a fianco dei tanti ucraini che vivono nel nord est. Quello tra Padova e l'Ucraina è un legame forte, è qui il centro coordinamento nazionale degli aiuti che poi arrivano a Kiev. Tra qualche settimana sarà anche ufficializzato il gemellaggio tra la città del Santo e Leopoli, come ha spiegato l'assessora Francesca Benciolini: «Ci siamo sentiti anche oggi con il sindaco della città ucraina. E' una di quelle che ha accolto la maggior parte di profughi interni».