E' già tempo di pensare alle zanzare: al via la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali nel comune termale

Lunedì 15 aprile inizierà a Montegrotto Terme la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 presso il centro comunale Gino Strada in via Diocleziana i residenti potranno ritirare una fornitura gratuita di pastiglie per nucleo familiare, fino a esaurimento delle scorte disponibili, Nel caso di condomini la fornitura potrà essere consegnata esclusivamente all’amministratore.

«Ringrazio i volontari dell'Auser - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - che si sono resi disponibili per la distribuzione delle pastiglie antilarvali e ricordo che la prima azione nella quale tutti i cittadini devono essere rigorosi rimane sempre quella di evitare i ristagni di acqua. Solo con l'impegno di tutti possiamo preservare la salute e la vivibilità del nostro territorio». Sottolinea l’assessora al Verde e alla Protezione Civile Laura Zanotto. «Prevenire il proliferare di insetti pericolosi in quanto potenziali portatori di patogeni che potrebbero seriamente compromettere la salute delle persone più fragili - - significa mettere in atto azioni dal grande valore socio-sanitario, in particolare in un comune turistico come Montegrotto Terme».