Ecco il calendario 2022 dell'Esercito Italiano

Ecco il calendario dell’Esercito Italiano dedicato al tema delle “Competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino. Il Calendario 2022 racconta un Esercito sempre pronto ad operare in caso di necessità per il Paese e composto da soldati altamente addestrati a fronteggiare, con professionalità e umanità, ogni tipo di situazione, come testimoniano, tra l’altro, le immagini degli interventi nelle prime settimane dell’emergenza Covid.

I 12 mesi

Nell’arco dei dodici mesi, oltre al lavoro della Forza Armata nei difficili momenti della pandemia, sono rappresentati anche gli interventi che l’Esercito è chiamato ad effettuare in occasione di calamità naturali e nel corso delle numerose attività operative condotte sul territorio nazionale, nonché nei teatri operativi all’estero. «Quest’anno - ha spiegato il Generale Ugo Cillo - per celebrare la venticinquesima edizione del CalendEsercito, è stato adottato un layout innovativo, unendo la versione fotografica con disegni realizzati ad hoc. In particolare, ogni mese prevede due immagini: una fotografica riferita all’impiego dei nostri soldati in teatro operativo o in attività addestrativa e un disegno raffigurante l’applicazione della capacità acquisita nella gestione delle emergenze nazionali. I disegni, realizzati da un Graduato, sono un esempio delle tante capacità che l’Esercito è in grado di esprimere, a testimonianza di come la Forza Armata valorizzi i talenti al proprio interno». Il Professor Pozzato, nel suo intervento, ha ricordato il centenario del Milite Ignoto, del quale si sono svolte nelle settimane scorse importanti commemorazioni ed eventi celebrativi, alcuni promossi anche dal Comando Forze Operative Nord.