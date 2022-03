Ecco 'Incantico', il nuovo singolo di Stefania Miotto online su tutte le piattaforme

Stefania Miotto canta ancora per Padova nell’anno della ripresa di tutte le iniziative culturali e nel pieno delle celebrazioni per l’inserimento della città veneta nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il 25 marzo segna l’uscita di “Incantico” nelle piattaforme digitali e streaming su etichetta Daigomusic: questo sarà il secondo singolo del soprano padovano che segue il successo delle migliaia di visualizzazioni ottenute in tutto il mondo col suo primo inedito “Camminerò”.

Il videoclip

In concomitanza alla diffusione in streaming e in anteprima su Radio Cafè, Radio Pocket e Radio Stereo Città, uscirà nella stessa data su Youtube il nuovo videoclip girato nei luoghi simboli del territorio tra cui Palazzo della Ragione e la Cappella degli Scrovegni, un’apertura straordinaria che consentirà di scoprire alcuni dettagli di questo stupendo sito su testo e musica ispirati alla bellezza del luogo. «Tutto quello che ci incanta è sinonimo di equilibrio ed armonia nel benessere dello stare insieme - afferma il sindaco, Sergio Giordani – .Il brano “Incantico” incrocia perfettamente questi ideali del vivere in pace nella società civile prendendo come ispirazioni i grandi lasciti dei nostri artisti del passato: questi oggi possono rivivere grazie ad evocazioni artistiche e culturali che hanno portato i meravigliosi affreschi della nostra città ad essere inseriti nel Patrimonio Unesco». Potendo contare ancora una volta su un gruppo di lavoro solido come quello della Daigomusic e Daigo Videoproduzioni, in questo suo nuovo inedito Stefania raccoglie un bagaglio enorme di bellissime esperienze maturate con tanto impegno e consensi nell’ultimo anno.

Miotto

«Il mio nuovo brano “Incantico” è dedicato in particolare al progetto “Padova Urbs Picta” grazie al quale la nostra città è stata inserita nell'estate 2021 nella lista nel patrimonio mondiale Unesco - spiega Stefania Miotto - Il testo infatti celebra proprio i dipinti di Giotto riportandoci a guardare il suo famoso cielo stellato: in particolare il ritornello “Stelle accese sopra noi, dentro al buio brillano” sta a significare che nei momenti di difficoltà, di buio e di vuoto se noi rivolgiamo il nostro sguardo alle meraviglie dell’arte ci riempiamo il cuore di gioia e riusciamo a rivedere la luce e a ritrovare la forza di continuare». Questa nuova produzione è stata resa possibile grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale che attraverso un’opera costante di rivalutazione e promozione del nostro territorio, ha saputo credere nelle risorse e nella valorizzazione dei talenti in esso presenti.

Colasio

«Tutto il brano celebra la bellezza dell’arte, della natura e nella nostra città siamo circondati da tutto questo - sottolinea l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - nella corsa della vita ogni tanto dobbiamo prenderci del tempo per riassaporare la bellezza che ci circonda e Padova di bellezza ne ha davvero molta». Gli fa eco l’Assessore al Commercio Antonio Bressa: «Il nostro impegno è quello di creare sinergie tra le bellezze artistiche della città, l'economia e la nostra tradizione commerciale e artigiana - aggiunge Bressa - Una visione della quale Stefania Miotto è in questi anni una delle principali interpreti grazie alla capacità di coniugare, con capacità artistiche e relazionali, diverse realtà che si uniscono per valorizzare Padova. Questo straordinario brano con la sua magica ambientazione compie un altro passo in questa direzione e merita il nostro pieno sostegno».

Gli artisti

Il team che ha seguito Stefania nel suo nuovo “Incantico” si conferma quello vincente del suo primo singolo: la produzione del brano è stata curata da Nicola Albano mentre la scrittura del brano è di Giuliano Pastore, eclettico musicista e raffinato compositore. «Con Stefania Miotto - sottolinea il direttore e A&R dell’etichetta discografica Nicola Albano - stiamo seguendo un filone discografico che abbraccia il classico bel canto e canto lirico a delle sonorità più “popular” che mirano a raggiungere un vasto pubblico, specialmente all’estero dove la musica italiana è molto ricercata in questo genere. Ci auspichiamo di superare i già lusinghieri dati di ascolto e diffusione del primo singolo, contando in una distribuzione capillare in 240 paesi del mondo». L’intervento strumentale solistico all’interno del brano è stato affidato a Maurizio Camardi, sassofonista e compositore padovano di fama internazionale, al sax soprano e al duduk, antico strumento musicale tradizionale armeno. Il passaggio da uno strumento all’altro ci riporta a sonorità senza tempo e ad atmosfere magiche: momenti di pura energia musicale che nel brano “Incantico” si fondono perfettamente con la bellezza nello stato dell’arte della Cappella di Giotto.