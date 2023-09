Ecco il "villaggio" di NonSoloSportRace in Prato

E' stato ufficalmente presentato e aperto il Villaggio Sportivo della Non Solo Sport Race, allestito nel suggestivo scenario di Prato della Valle, un'oasi di benessere dove appassionati e atleti potranno immergersi in un'esperienza multisportiva senza precedenti

E' stato ufficalmente presentato e aperto il Villaggio Sportivo della Non Solo Sport Race, allestito nel suggestivo scenario di Prato della Valle, un'oasi di benessere dove appassionati e atleti potranno immergersi in un'esperienza multisportiva senza precedenti. Dai campi di atletica ai campi da tennis, dal calcio alla scherma, il Villaggio accoglierà un'ampia gamma di discipline sportive per soddisfare ogni interesse. Un mix perfetto di sport e intrattenimento, la NonSoloSport Week ospiterà anche esibizioni musicali e truck gastronomici, trasformando Prato della Valle in un crocevia di emozioni e cultura. Gli atleti locali e le squadre del cuore di Padova saranno i protagonisti indiscussi di questa settimana dove saranno presentate le rose alla comunità, in un'atmosfera unica.