Padova vince l'Ecotechgreen Award grazie al Piano del Verde e via Savelli

Per il Piano del Verde recentemente approvato, il Comune di Padova si aggiudica il primo premio dell’Ecotechgreen Award nella categoria “verde tecnologico e infrastrutture verdi per la sostenibilità”. Una menzione speciale è stata inoltre assegnata al progetto di riqualificazione di piazza e via Savelli, al centro di un intervento di de-pavimentazione teso alla riduzione dell’isola di calore e alla mitigazione degli eventi climatici estremi.

Il premio

Il premio internazionale di progettazione EcotechGreen è interno all’omonimo Forum Internazionale, in corso in questi giorni alla Fiera di Padova, organizzato da Paysage - casa editrice e società di promozione e sviluppo per l’architettura del paesaggio. Un premio che, secondo gli organizzatori, serve a riflettere in modo propositivo sul ruolo dell’architettura del paesaggio come strumento capace di innescare un nuovo processo di rigenerazione delle città, favorendo lo sviluppo e la diffusione delle nature based solutions: interventi basati sulla natura che forniscono servizi ambientali in grado, nel contesto urbano, di aumentare la resilienza delle città.

Il progetto

Il progetto vincitore del Piano del Verde è stato presentato da Ciro Degl’Innocenti (capo del settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova) e dall’architetta Anna Costa, che lo hanno elaborato assieme ad un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte Lucia Bortolini (Tesaf), Carlotta Fassina (Lipu), Viviana Ferrario (Iuav), Paolo Semenzato (Tesaf). Inoltre, il Piano è stato protagonista di un percorso partecipato di Agenda 21 al quale hanno partecipato i portatori di interesse della città - associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici del settore verde e turismo, associazioni ambientaliste - che hanno offerto il loro contributo alla definizione del testo. Il progetto di piazza e via dei Savelli, vincitore di una menzione speciale, è stato invece presentato da Ciro Degl’Innocenti con il gruppo di lavoro costituito da Alessandro Bove (Unipd), Giuseppe Brianza (Unipd), Pasqualino Boschetto (Unipd), Marco Favaretti (Unipd), Daniela Luise (Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio), ing. Piero Maritan, Roberto Piccolo (Comune di Padova – Settore LL.PP.), Camilla Todescato (Unipd), Giovanni Vicentini (Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio).

Gallani

«Ricevere questo premio per il Piano del Verde vuol dire per me vincere anche un po’ una scommessa - sostiene l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - perché non nascondo che il percorso per arrivare a questo bellissimo risultato è stato lungo ed impegnativo. Sono pochi, infatti, in Italia i Comuni che hanno elaborato un Piano del Verde articolato e complesso come il nostro, in grado di definire delle linee guida e delle strategie per pianificare uno sviluppo del tessuto urbano basato sul verde, sugli alberi e sulla natura, vista come un elemento assolutamente insostituibile per garantire un vero benessere alla comunità cittadina. Veder riconosciuto tutto il nostro lavoro, il nostro coraggio e la nostra visione mi rende felicissima, estremamente soddisfatta e profondamente riconoscente verso tutte le persone che hanno contribuito a scrivere questo prezioso documento, asse portante della Padova del futuro. Città il cui il suolo anziché essere consumato viene rinaturalizzato, come dimostra l’altro progetto premiato di via dei Savelli, una buona pratica certamente da replicare».