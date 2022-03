Un nuovo edificio polifunzionale per le attività scolastiche e aggregative sociali a Brusegana

L’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale adiacente alla scuola primaria Lombardo Radice di via Ciamician in zona Brusegana. Tale intervento si è reso necessario per dare concreta risposta ad una situazione sociale di bisogni e povertà educative. Questa scuola è frequentata per il 57% da alunni di origine straniera di ben 16 nazionalità diverse, spesso neo arrivati o appartenenti a famiglie non ben inserite nel tessuto sociale, residenti, per la maggior parte, in un rione del quartiere Brusegana con molti condomini di edilizia popolare di media grandezza, un tempo abitati da famiglie italiane, ma ora popolati per lo più da famiglie con storie di migrazione che stanno sostituendo pian piano i nuclei familiari originari. Questo mutamento ha condizionato il tessuto sociale che si è trasformato in modo così evidente da far considerare urgente una progettazione educativa specifica sia per tutte le attività scolastiche che per quelle aggregative e sociali in modo da promuovere la costruzione di una comunità coesa.

Piva

«Come amministrazione riteniamo improrogabile un patto di alleanza educativa fra comune, scuola, parrocchia, quartiere per costruire percorsi educativi di aggregazione e socializzazione – ha sottolineato l’assessore alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva - serviva però, a questo scopo, un luogo adatto, magari riconosciuto da tutti per la sua centralità educativa e per il suo valore universalmente riconosciuto, che fosse al centro della vita del quartiere. Abbiamo quindi individuato la scuola Lombardo Radice che ha un grande spazio verde di pertinenza e una casetta del custode annessa all’edificio, ora disabitata. Non avendo l’edificio scolastico altri spazi destinati per attività comuni o per le attività motorie, si è pensato di realizzare uno spazio annesso alla scuola ma indipendente, che potesse favorire l’attività per ragazzi e famiglie, disponibile per la scuola durante l’orario delle lezioni e nel pomeriggio per altre attività educative».

L'edificio

L’edificio polifunzionale che verrà realizzato sarà destinato per attività motorie, per laboratori didattici ed educativi, ma anche come luogo di aggregazione per mamme, famiglie, per feste comunitarie e occasioni speciali di conoscenza e diffusione culturale. Il costo previsto per la realizzazione dell’opera, che dovrebbe terminare entro ottobre prossimo, è di circa 500 mila euro e sarà finanziato dal bando periferie.